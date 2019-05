Lintorf. Der Verschönerungsverein Lintorf lädt zum 44. Mal zu seinem Wandertag ein. Veranstaltungstag ist traditionell der Himmelfahrtstag – in diesem Jahr der Donnerstag, 30. Mai 2019.

Ausgangspunkt für die Wanderungen ist der Dorfplatz Lintorf. Gestartet werden kann in der Zeit zwischen 8.30 und 10 Uhr. Der 44. Wandertag, der unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs!“ steht, bringt eine Neuerung mit sich. Erstmals wird eine Spendenaktion für die Kinderkrebsklinik in Bad Oexen (bei Bad Oeynhausen) durchgeführt. Dabei gilt: Es fließt ein Teil der Startgebühren in den Spendentopf, und ebenso gilt das für den Erlös der Verzehrstände. Wer sich selbst an der Aktion beteiligen möchte, hat die Gelegenheit dazu. Sogar Spendenquittungen können ausgestellt werden.

Stärkung an den Stempelstellen

Gewählt werden können beim Lintorfer Wandertag unterschiedliche Streckenlängen – je nach Kondition. Für kleine Stärkungen ist an den Stempelstellen gesorgt. Es gibt Wasser und Äpfel.

Und auch das darf nicht fehlen: Um 13.30 Uhr findet die Siegerehrung statt. Die Vereine mit den meisten Wanderern werden mit einem Pokal ausgezeichnet – gestiftet von der Sparkasse Lintorf. Zudem bekommen die größten offenen Gruppen ebenfalls einen Preis. Dazu hat die Apotheke Lintorf wieder den „Schwatten Brinker“ gestiftet. Anschließend gibt es im Festzelt Stimmungsmusik mit DJ Heiner.

Wie viele machen mit?

Neben kühlen Getränken und Köstlichkeiten vom Grill gibt es Torten im Dorfplatzcafé. Der Wetterbericht lässt auf angenehme Wandertemperaturen hoffen. Die Organisatoren setzten darauf, die Vorjahres-Teilnehmerzahl von 424 noch zu toppen. Übrigens: Für die passende Anreise sorgt wieder die Museumseisenbahn, die ab Preußisch Oldendorf und Bohmte nach Lintorf fährt.