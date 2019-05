Auf zum Einsatz - nach dem Alarmruf "Küchenbrand" begann die Vorführung. Foto: Cornelia Müller

Bad Essen. Das Löschen eines durchaus zickigen Küchenbrands als Showeinlage, ein von rund 400 Feuerwehrleuten gestalteter Festumzug und ein Einblick in technische Ausrüstung und Jugendarbeit – am vergangenen Wochenende präsentierte sich die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bad Essen in Rabber in ihrer ganzen Vielseitigkeit. Gefeiert wurde natürlich auch. Und nicht zu knapp, wie Ortsbrandmeister Björn Jacob bestätigte.