Bad Essen. Das hat Tradition - und zwar schon seit 1895, wie der Kirchenkreiskantor Andreas Opp sagt: Einmal im Jahr findet ein Kreisposaunenfest statt, das innerhalb der Grenzen des alten Kirchenkreises Melle veranstaltet wird. Dieses Jahr wird es am Wochenende des 1./2. Junis (Samstag/Sonntag) in Lintorf gefeiert werden. Anlass: der dortige Posaunenchor feiert seinen 125. Geburtstag.

Das Fest beginnt bereits am Samstagabend, wenn auch mit ganz anderen Klängen, nämlich mit christlich orientierter Pop- und Rockmusik. "Ray Of Hope" heißt die ebenfalls aus Lintorf stammende Band, die um 20 Uhr am Samstag, 1. Juni, in der Sporthalle in Lintorf ein Konzert geben wird. Die sechs jungen Musiker im Alter von 21 und 29 Jahren haben sich vor acht Jahren zusammengetan, um die Songs von anderen Bands aus dem christlichen Bereich nachzuspielen (beispielsweise der Outbreakband oder der Planetshakers). Unterwegs sind sie hauptsächlich in Gottesdiensten, auf Jugendcamps und bei Lobpreisabenden.

Der Sonntagvormittag gehört dann den Blasinstrumenten: Traditionell beginnt das Kreisposaunfest um 8.30 Uhr mit einem so genannten Kurrendeblasen, das in den Ortschaften Lintorf, Wimmer, Dahlinghausen, Hördinghausen und Heithöfen stattfinden wird. Danach wird jeweils vor Ort ein Frühstück für die Musiker serviert, bevor sie sich aufmachen zum Höhepunkt des Kreisposaunenfestes.



200 Musiker mit dabei

Dies ist der musikalische Gottesdienst am Sonntag, 2. 6. um 10:30 Uhr in der Sporthalle in Lintorf. Die Predigt hält Superintendent Hans Hentschel. Und es gibt reichlich "auf die Ohren": Zu dem Fest erwarten die Lintorfer etwa 200 Musiker - der Gottesdienst ist öffentlich, so dass jeder, der will, am musikalischen Genuss teilhaben kann. Im Anschluss an den Gottesdienst warten auf dem benachbarten Schulhof der Grundschule Lintorf ein leckeres Mittagessen sowie ein vielfältiges Kuchenbuffet.

Wie der Kirchenkreiskantor Andreas Opp aus Melle im Gespräch mit unserer Redaktion sagt, hat sich die Tradition dieses Kreisposaunenfestes seit 1895 beinahe durchgehend gehalten. Nur in den Kriegsjahren hatte es einmal kein Fest gegeben. Und auch die Fusion der verschiedenen Kirchenkreise im Jahr 2013 - bei der der alte Kirchenkreis Melle in neue Abschnitte in Richtung GM-Hütte und Bramsche aufgeteilt wurde - hat in musikalischer Hinsicht keine Auswirkung gehabt.

Gefühlte Grenzen und echte Grenzen

Weil sich die Tradition von Posaunenchören eben gerade im Raum Melle-Wittlage so stark entwickelt hatte und hier stark gepflegt wird, wird das Fest innerhalb der "alten" Grenzen gefeiert. Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen für dieses Fest. In drei gemeinsamen Kreisproben haben sich die Bläser des Kreisverbands Melle-Wittlage vorbereitet und die Stücke eingeübt, heißt es vom Posaunenchor