Rabber. Am Vormittag mussten die Feuerwehrkameraden aus Rabber noch zu einem Brand in einem Autohaus ausrücken, am Abend durfte dann gefeiert werden – beim 37. Bad Essener Gemeindefeuerwehrtag, der diesmal von der Freiwilligen Feuerwehr Rabber ausgerichtet wurde.Mit der Mitgliederversammlung begannen am Freitag „drei tolle Tage mit interessantem und unterhaltsamen Programm“, so beschrieb Ortsbürgermeisterin Ann Bruns die Großveranstaltung.

Gemeindebrandmeister Jobst Wilker konnte an diesem Abend mehr als 300 Feuerwehrmänner und -frauen aus Bad Essen und den Nachbargemeinden begrüßen. Das große Zelt vor dem Dorfgemeinschaftshaus war rappelvoll, die Stimmung bestens.





„Erfolg in der Feuerwehrarbeit heißt, mit Sicherheit eine Schadenslage sauber abzuarbeiten. Erfolg in der Feuerwehrarbeit ist aber auch, Freude an der Arbeit zu haben und zu wissen, dass das Resultat einen Nutzen für die Mitmenschen hat“, sagte Wilker. „Und Freude an der Arbeit erzielt man durch eine gute Ausrüstung und auch durch Anerkennung. Ich behaupte, wir haben beides.“

Auf dem Laufenden

Die Bad Essener wüssten, was sie an ihrer Freiwilligen Feuerwehr haben, bestätigte Gemeindebürgermeister Timo Natemeyer. Die Gemeinde bemühe sich, bei der technischen Ausstattung auf dem Laufenden zu bleiben, und der Brandschutzbedarfsplan, der am 19. Juni vorgestellt werden soll, sei ein weiterer Schritt, die Feuerwehrarbeit zu optimieren. „Alle acht Sekunden fährt in Deutschland ein Feuerwehrfahrzeug in den Einsatz. Die Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Faktor im Rahmen der Gefahrenabwehr, sie genießt hohes Ansehen und ist ein wichtiger Bestandteil des Gemeinwesens“. Und zwar auch schon die Jugendfeuerwehr: „Ihr macht das ganz toll!“, lobte Natemeyer diese ausdrücklich.





Lob kam auch von Ann Olliges, Leiterin des Polizeikommissariats Bramsche. „Polizei und Feuerwehr – das gehört zusammen“, sagte sie. Man sei verbunden durch gemeinsame Einsätze und durch die Zusammenarbeit in der kooperativen Leitstelle in Osnabrück. „Wir wissen in der Regel nicht, was auf uns zukommt, wenn wir alarmiert werden. Umso wichtiger ist ein professionelles Handeln vor Ort, Hand in Hand.“

Leichter sei die Arbeit in den vergangenen Jahren nicht geworden: „Schaulustige, fehlende Rettungsgassen, sogar Gewalt gegen Helfer“, zählte Olliges auf. Besonders bemerkenswert sei da, dass die Feuerwehrkameraden das alles ehrenamtlich auf sich nähmen: „Sie werden nicht dafür bezahlt. Sie sind freiwillig da – das kommt in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu selten zur Geltung und verdient allerhöchsten Respekt.“





Geschenke für die Ortsfeuerwehr Rabber überbrachten Gerhard Jösting als Vertreter des Fördervereins und Axel Herrmann, Ortsbrandmeister aus Brockhausen. Die Freiwillige Feuerwehr Brockhausen bildet mit Rabber seit Ende der Siebzigerjahre eine Alarmeinheit: „Das funktioniert sehr gut und wird mit jedem Einsatz besser“, stellte Herrmann zufrieden fest.

„Erste Hilfe für die Seele“

Die Veranstaltung bot auch ernsten Gedanken Raum: Hubert Dutschek, der die Feuerwehrleute über viele Jahre als Berichterstatter für das Wittlager Kreisblatt bei ihrer Arbeit begleitet hat, hielt einen kurzen Vortrag über „Erste Hilfe für die Seele“. Im April 2018 hatte er eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Notfallseelsorger absolviert, nachdem ein Brand zum Schlüsselerlebnis für ihn wurde. „Das Schreckliche, was passiert ist, können wir nicht ungeschehen machen. Das Schreckliche bleibt schrecklich. Unsere Aufgabe ist es, Beistand zu leisten und erste Schritte zurück ins normale Leben zu ermöglichen“, beschrieb Dutschek die Aufgabe von Notfallseelsorgern.





Ehrungen und Beförderungen für die, die sich über viele Jahren hinweg für andere eingesetzt haben, standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Etwas ganz Besonderes waren hier die Auszeichnungen des Innenministeriums, die Bürgermeister Timo Natemeyer an die Löschgruppen aus Bad Essen-Eielstädt-Wittlage, Wimmer und Lintorf für ihren Einsatz beim Moorbrand im Emsland vergeben konnte.





Das Schlusswort hatte Ortsbrandmeister Björn Jacob, der versprach: „Jetzt geht die Fete richtig los“ - auch ohne großes Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Rabber, die 1902 gegründet wurde. Aber wenigstens ein kleines Jubiläum zauberte der Ortsbrandmeister dann doch noch aus dem Hut: „Unser Pulverlöschanhänger, auch liebevoll Gulaschkanone genannt, wird 50 Jahre alt.“ Sollte bei ihm dieselbe Altergrenze gelten wie bei den Aktiven, werde er wohl noch mindestens weitere 17 Jahre seinen Dienst am Nächsten verrichten, heißt es humorvoll in der Festschrift, die die Feuerwehr zum 37. Gemeindefeuerwehrtag herausgegeben hat.





Ehrungen und Beförderungen Im Rahmen des Gemeindefeuerwehrtages wurden für 25-jährige aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Essen geehrt: Mario Conti (Barkhausen), Maik Dierker (Bad Essen-Eielstädt-Wittlage), Alexander Droste (Wehrendorf), Olaf Harmeier (Lockhausen), Karl-Heinz Heuermann (Bad Essen-Eielstädt-Wittlage), Wolfgang Kirstein-Bloem (Harpenfeld), Timon Lachmann (Wimmer), Philipp Mönter (Bad Essen-Eielstädt-Wittlage), Gerd Quade (Dahlinghausen), Frank Schmidt (Dahlinghausen) und Manfred Witte (Bad Essen-Eielstädt-Wittlage). Beförderungen der Ortsfeuerwehr Rabber: Feuerwehrmann: Jannis Cort, Philipp Reich. Oberfeuerwehrmann: Christian Cort, Merle Wurps. Hauptfeuerwehrmann: Dominik Wlecke. Erster Hauptfeuerwehrmann: Manuel Friemelt, Herbert Köhler. Weitere Beförderungen (ab Löschmeister): Löschmeister: Lutz Klausing (Dahlinghausen), Tobias Lange (Brockhausen), Daniel Middendorf (Hüsede), Oliver Schmidt (Lintorf). Oberlöschmeister: Daniel Hartmann (Lockhausen), Markus Kühte (Rabber), Christian Schmieding (Lintorf). Hauptlöschmeister: Mario Conti (Barkhausen), Björn Jacob (Rabber), Dirk Leinker (Hördinghausen), Uwe Sandmann (Barkhausen). Erster Hauptlöschmeister: Fred Eickmeyer (Linne), Michael Kuckert (Hüsede). Beförderung zum Brandmeister: Philipp Albertmelcher (Hördinghausen