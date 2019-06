Heithöfen/Wimmer. Eine unerwartet große Resonanz fand ein Ausflug für Senioren aus den Ortschaften Wimmer und Heithöfen. Mehr als 100 Teilnehmer waren der Einladung einer von der Rampendahl-Stiftung organisierten und finanzierten Tour gefolgt.

In zwei Reisebussen wurde zunächst die Schachtschleuse in Minden angesteuert und dort hieß es auf dem Motorschiff Poseidon „Leinen los und volle Kraft voraus“ Richtung Porta Westfalica. Bei der informativen Fahrt zunächst über den Mittellandkanal vorbei an der Mindener Hafenanlage wurde schon bald die neue Schleusenanlage erreicht.

Direkt neben der mehr als 100 Jahre alten Schleuse wurde nach über sechs Jahren Bauzeit im Jahr 2017 die neue Weserschleuse in Betrieb genommen. Sie ist mit 139 Meter Länge und 12,5 Meter Breite das größte Doppel-Wasserstraßenkreuz der Welt und verfügt über modernste Technik, mit der die 13 Meter Höhendifferenz zwischen Mittellandkanal und Weser innerhalb kurzer Zeit überbrückt werden.

Schleusung als Höhepunkt

Am Ende der kurzweiligen zweistündigen Schiffsreise mit der Schleusung als Höhepunkt warteten an der Anlegestelle Porta Westfalica bereits die Busse, um die Fahrtteilnehmer zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken zu bringen. Nach erfolgter Stärkung wurde als nächstes Ziel das „Kaiser-Wilhelm-Denkmal“ besichtigt, ein mit rund 90 Metern Höhe weit sichtbares Wahrzeichen der Stadt Porta Westfalica und der ganzen Region. Von hier aus bot sich bei strahlendem Sonnenschein ein grandioser Ausblick auf die Weser, den 1000-jährigen Dom und die Marienkirche in Minden. Auch der Besuch des im vergangenen Jahr fertig gestellten Museums am Fuße des Denkmals fand großes Interesse und bildete den Abschluss einer interessanten Fahrt.

Auf der anschließenden Rückreise wurde vielfach der Wunsch nach einem erneuten Seniorenausflug in der Zukunft ausgesprochen und mögliche Reiseziele wurden auch bereits erörtert. Die gute Stimmung und Laune aller Fahrtteilnehmer wird die Rampendahl-Stiftung sicherlich veranlassen, die Möglichkeiten hierfür zur gege- benen Zeit zu prüfen.