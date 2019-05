Feuer in Zwischendecke eines Bad Essener Autohauses CC-Editor öffnen

Die Drehleiter aus Bad Essen kam am Freitag in Rabber zum Einsatz. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Rabber. Ein Feuer in der Zwischendecke eines Autohauses hat am Freitag zu einer mehrstündigen Vollsperrung der B65 in Rabber geführt. Bei dem Brand wurden zwei Mitarbeiter des Hauses leicht verletzt und es entstand Sachschaden, dessen Höhe jedoch nach Angaben der Polizei noch nicht ermittelt worden ist.