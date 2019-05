Rabber. Das passt gut zusammen. Die Freiwillige Feuerwehr Rabber ist Ausrichter des 37. Bad Essener Gemeindefeuerwehrtags. Gefeiert wird von Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai. Und just im Vorfeld erscheint ein bundesweites Ranking mit der Frage, welche Institution das meisten für das Gemeinwohl tut. Dabei landet die Feuerwehr auf Rang eins.

Konkret gefragt wurde nach vier Faktoren: Wie steht die Einrichtung moralisch da? Was tut sie für den Zusammenhalt in der Gesellschaft? Wie trägt sie zur Lebensqualität bei? Wie erledigt sie ihr Kerngeschäft? Offenbar konnten die Freiwilligen Feuerwehren viele Punkte sammeln. Wie wichtig die freiwillige Arbeit der Ortswehren ist, wissen die Bürger im Altkreis Wittlage.

37. Auflage

Zur Öffentlichkeitsarbeit im Wittlager Land gehört seit vielen Jahren in der Gemeinde Bad Essen die Ausrichtung von Gemeindefeuerwehrfesten. Gastgeber bei der inzwischen 37. Auflage ist die Freiwillige Feuerwehr Rabber mit ihrem Ortsbrandmeister Björn Jacob.

Während eines bunten Wochenendes bieten die Wehren Einblick in ihre vielseitige Arbeit und sorgen zudem für Spaß für Jung und Alt. Am vierten Wochenende im Mai findet das 37. Gemeindefeuerwehrfest statt. Ausrichtende Feuerwehr ist die Ortswehr Rabber, Veranstaltungsort ist der Platz am Dorfgemeinschaftshaus.

Versammlung der Ortswehren

Einen Höhepunkt des Wochenendes bildet bereits am Freitag, 24. Mai, ab 19 Uhr die traditionelle Mitgliederversammlung der Bad Essener Ortswehren, in denen rund 400 Feuerwehrkräfte aktiv sind. Zusammenkommen dabei die Vertreter der 14 Ortswehren und viele Gäste, um Rückschau zu halten und verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Regelmäßig wird unterstrichen, dass eine leistungsstarke Gemeindefeuerwehr der Schlüssel zum Erfolg für die Sicherheit der Bürger ist. Das Spektrum der Einsätze, für die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen gerüstet sein müssen ist groß. Ob Verkehrsunfall, Brand oder Hilfeleistung bei Überschwemmung. Der Begriff "Mädchen für alles" als Synonym für Feuerwehr kommt schließlich nicht von ungefähr.

Nachmittag für Feuerwehrsenioren

Und auch das darf nicht fehlen: Am Samstag, 25. Mai, bietet ab 15 Uhr ein Seniorennachmittag den Männern, die sich lange aktiv für das Wohle der Mitbürger eingesetzt haben und die Altersgrenze in Sachen aktivem Dienst erreicht haben, sich in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen zu treffen. Ausrichter ist der Feuerwehrverband Altkreis Wittlage.

Ab 20 Uhr startet der große Festball mit der Band Holy Moly. Lange Zeit vom Verschnaufen bleibt danach nicht. Am Sonntag, 26. Mai, geht es bereits um 10 Uhr weiter. Unter der Leitung von Pastorin Monika Stallmann wird in großer Runde ein Zeltgottesdienst gefeiert.

Festumzug durch den Ort

Der Höhepunkt des Festwochenendes folgt ab 14 Uhr folgt. Die Freiwilligen Ortswehren der Gemeinde Bad Essen und der Nachbarschaft formieren sich zum Festumzug durch den Ort. Zuschauer stellen bei einem solchen Ergebnis regelmäßig fest, dass es beruhigend ist zu sehen, wieviele Feuerwehrleute im Ernstfall bereit stehen. Eine Löschvorführung rundet den Eindruck ab.

Für eine Kaffeetafel im Festzelt wird ebenfalls gesorgt sein. Ab 18 Uhr geht der bunte Nachmittag nahtlos in den Tanz mit DJ MU über.