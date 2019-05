Wehrendorf/Hannover . Eine Gruppe von Mitgliedern des SoVD Wehrendorf-Bad Essen startete bei strahlendem Sonnenschein mit dem Bus in Richtung Landeshauptstadt Hannover, wobei in Melle Mitglieder des dortigen Ortsverbandes aufgenommen wurde. Die Reise erfolgte auf Einladung des Landtags, vertreten durch den Abgeordneten Frank Henning.

Nach einem Stau vor Hannover erreichte der Bus gegen 12.30 Uhr den niedersächsischen Landtag, gerade als die Bürgerinitiative „Kinder von Lügde“ der Landtagspräsidentin ihr Anliegen vorbrachte, angesichts der Missbrauchsfälle den Schutz der Kinder zu verstärken. Als erster Tagesordnungspunkt stand für die gesamte Fahrgemeinschaft ein Mittagessen im „Alten Rathaus“ an. Im Anschluss trennten sich die Wege der Bad Essener und Meller für einige Zeit.

Führung durch die Altstadt

Die Mitglieder des Ortsverbandes Wehrendorf-Bad Essen erleben eine kleine Führung durch die angrenzende Altstadt mit ihren nach dem 2. Weltkrieg wiederaufgebauten Fachwerkhäusern, die nach der fast vollständigen Zerstörung der Stadt von diversen Stellen zusammengetragen und so konstruiert wurden, dass ein historisch anmutender Stadtkern entstand. Im nahe gelegenen „Goldenen Winkel“ staunten die Besucher über die Ruhe angesichts der nicht weit entfernten großen Durchgangsstraßen.





Einiges über den Landtag erfahren

Gegen 15.30 Uhr trafen sich die Gruppen dann wieder am Landtag und wurden dort zunächst zur Garderobe geführt, wo Jacken und Taschen abzugeben waren. Dafür erhielt jeder ein gelbes Band umgehängt, um so den Landtagsangestellten das Zusammenhalten der diversen Besuchergruppen anhand verschiedenfarbiger Bänder zu erleichtern. Zunächst wurde ein Film über den Landtag gezeigt, in dem auch der Umbau thematisiert wurde. Für 52 Millionen Euro wurde der alte Landtag fast vollständig entkernt, nur der Säulenvorbau blieb erhalten, ansonsten ist ein lichtdurchflutetes Glasbauwerk entstanden. Wo im ursprünglichen Landtag der Plenarsaal bewusst ohne Fenster gestaltet wurde, erreicht jetzt die Sonne auch die Abgeordneten.

Davon konnten sich die Mitreisenden von der Tribüne aus überzeugen. Auch wenn die Abgeordneten mit der Abarbeitung der Tagesordnung schneller waren als erwartet, so dass die für den SoVD besonders interessanten Themen Inklusion und Pflege bereits durch waren, wurden die Themen Radwegebau in Niedersachsen und Schutz der Wildbiene mit Interesse verfolgt.

Thema Radweg in Wehrendorf

Auch in der anschließenden Diskussionsrunde mit dem auch für die Bezirke Bad Essen und Melle zuständigen Abgeordneten Frank Henning von der SPD und Gerda Hövel, der heimischen CDU-Landtagsabgeordnete, wurde besonders das Thema Radwege weiter besprochen. Ein Mitglied stellte fest, angesichts der Tatsache, dass der Bau eines Radweges von Wehrendorf nach Schledehausen seit Ende des letzten Jahrtausends nach Bau eines kleinen Teilstückes in Wehrendorf offenbar in Vergessenheit geraten sei, erscheine das im Plenarsaal geäußerte Interesse am schleunigen weiteren Ausbau des Radwegenetzes eher „wie Kindergartengeschwätz“. Die Abgeordneten ließen sich die genauen Zusammenhänge erklären und nahmen auch Kontaktdaten der Mitglieder auf. Die SoVD-Gruppe ist nun gespannt, ob der Besuch im Landtag neben einer interessanten Informationsveranstaltung vielleicht auch ein wenig zur Weiterführung des örtlichen Projektes beigetragen haben wird.

Nach dem obligatorischen Gruppenbild mit Abgeordnetem Henning vor dem Landtag, machten sich die Ortsverbände wieder auf den Weg nach Osnabrück und gegen 21 Uhr erreichte der Sozialverband Wehrendorf-Bad Essen wieder heimatliche Gefilde.