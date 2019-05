Bad Essen. Zu einem „Bürgerdialog im Bus“ lädt jetzt Bad Essens Gemeindebürgermeister Timo Natemeyer die Bürgerinnen und Bürger ein. Im Rahmen einer für die Fahrgäste kostenlosen Sonderfahrt mit dem Willii-Bus möchte er am 29. Mai mit den Menschen seines Kommune ins Gespräch kommen.

Dabei kann es sowohl um den Willi-Bus selbst – der Wittlager Land-Linienbus – und den ÖPNV allgemein gehen, als auch um jedes andere Thema, das den Interessierten auf den Nägeln brennt. Diese besondere Form einer „offenen Bürgermeister-Sprechstunde“ findet am kommenden Mittwoch, 29. Mai, statt, so das Ile-Regionalmanagement.





Gestartet wird um 16 Uhr in Wehrendorf, danach können die Bürgerinnen und Bürger nach Bedarf zusteigen. Zweimal fährt der Bus die Rundtour durch alle Ortsteile Bad Essens (ausgenommen Büscherheide), so dass jeder Fahrgast genau dort aussteigen kann, wo er auch eingestiegen ist.

Wer an der gleichen Haltestelle zu- und aussteigt ist rund 75 Minuten unterwegs. Allerdings können die Fahrgäste auch in Bad Essen ein- und beispielsweise in Lintorf aussteigen. Mit dabei ist auch Regionalmanager Karsten Perkuhn, der vor Ort Fragen zu Fördermöglichkeiten beantworten und Informationen zu Projekten geben kann.

Die Haltestelle

An den folgenden Haltestellen können interessierte Fahrgäste zu- und aussteigen: Wehrendorf, Osnabrücker Straße (16 Uhr); Bad Essen, Gartenstraße (16.05 Uhr); Eielstädt, AOK (16.10 Uhr); Hüsede, Im Dorfe (16.15 Uhr); Linne, Feuerwehrhaus (16.20 Uhr); Barkhausen, Friedhof (16.25 Uhr); Lintorf, Kirche (16:30 Uhr); Dahlinghausen, Mindener Straße (16.35 Uhr); Hördinghausen, Glocke (16.40 Uhr); Wimmer, Schule (16.45 Uhr); Heithöfen, Schule (16.50 Uhr); Rabber, Marienkirche (16.57 Uhr); Brockhausen, Kindergarten (17.05 Uhr); Wittlage, Burgstraße (17.10 Uhr); Lockhausen/Harpenfeld, Feuerwehrhaus Lockhausen (17.15 Uhr) sowie Wehrendorf, Osnabrücker Straße (17.20 Uhr).