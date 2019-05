Wenn das Autohaus Fütz Sommerfest feiert, herrscht Hochbetrieb auf dem Gelände in Rabber. Foto: WKR-Archiv

Rabber. Volkswagen Nutzfahrzeuge hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Auszeichnung „Top Service Partner“ verliehen. Die Auszeichnung steht für gute Leistungen in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Werkstatttest und Notdienst. Das Autohaus Reiner Fütz aus Rabber gehört zu den 100 besten Service Betrieben in Deutschland und wurde entsprechend ausgezeichnet.