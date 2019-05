Bohmte/Lintorf. An Christi Himmelfahrt, 30. Mai, verkehrt der historische Kleinbahnzug der Museums-Eisenbahn Minden (MEM) auf der Strecke der ehemaligen Wittlager Kreisbahn zwischen Bohmte, Pr. Oldendorf und Offelten.

Anlässlich des Volkswanderns in Lintorf verkehrt der erste Zug ab Pr. Oldendorf um 7.55 Uhr und ab Bohmte um 8.45 Uhr.

Die weiteren Züge fahren in Offelten um 10.55, 13.25 und 15.40 und in Pr. Oldendorf um 11, 13.30 und 15.45 Uhr ab. Die Rückfahrt ab Bohmte erfolgt um 12, 14.30 und 16.45. Weitere Haltestellen befinden sich in Lintorf, Rabber, Wittlage, Bad Essen-Marina, Bad Essen und Wehrendorf.

"Die Wagons des Zuges wurden in den 1930er Jahren des vorigen Jahrhunderts gebaut und die Lokomotive DL2 im Jahre 1958 von MAK in Kiel. Mit solchen Zügen wurde bis Ende der Sechziger Jahre, bei Ausfall einer der Triebwagen, der Personenverkehr auf der Wittlager Kreisbahn abgewickelt", erläutert die Museums-Eisenbahn.

Mit Fahrradtransport

Da Fahrräder und Bollerwagen kostenlos transportiert werden, lässt sich eine Fahrt mit der Eisenbahn auch gut mit einem Himmelfahrtsausflug verbinden. Die Mannschaft des Buffetwagens hält für die Fahrgäste kleine Snacks und eine Auswahl an gekühlten Getränken bereit.

Bei Gruppen ab 10 Personen wird um eine Voranmeldung bei Peter Stockmann unter der Telefonnummer 05474 302 oder per Mail an: peter.stockmann@museumseisenbahn-minden.de . Nähere Informationen finden unter www.museumseisenbahn-minden.de und unter www.kleinbahnmuseum.de.