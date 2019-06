Bad Essen. Zarte Matjesröllchen, indisches Fischcurry, feine Filets von Kabeljau oder Scholle, Salat mit Tintenfisch und Scampi oder doch lieber die Klassiker – geräucherte Forelle oder Sahnehering nach Hausfrauenart? Am Stand der Lachsräucherei Westmeyer auf dem Bad Essener Wochenmarkt gibt es alle erdenklichen Köstlichkeiten aus Fluss und Meer in großer Auswahl.

Der Schwerpunkt des Sortiments der Lachsräucherei aus Hagen a.T.W. aber liegt, wie der Firmenname erahnen lässt, auf dem Lachs, dem König der Fische, und den weiß man bei Westmeyer nach allen Regeln der Kunst zuzubereiten.







Aus einem erstklassigen Ausgangsprodukt wird hier Feines für den Teller. „Wir verwenden fast ausschließlich schottischen Lachs der Qualität Label Rouge“, versichert Anja Abkemeyer und zeigt auf die großen Tableaus mit den verschiedenen Räuchervariationen: gebeizt mit Bärlauch oder mit Basilikum oder über Rotholz geräuchert – alles „täglich frisch 'runtergeschnitten“, wie die Fachverkäuferin erläutert.







Die besondere Qualität des Fisches ermöglicht es der Räucherei Westmeyer auch, Lachs und Tunfisch in Sashimi-Weise zum Rohossen anzubieten. Wie in Japan. Anja Abkemeyer und ihre Kollegin Beate Notthoff beraten frisch, freundlich und kompetent über die vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten des Fischs und der Früchte des Meeres.



Gesund und lecker

Denn auch die einfachen Genüsse haben ihren Reiz, wenn die Zutaten von hoher Qualität ist. "Wenn die Ausgangsprodukte gut sind, dann ist der Erfolg vorprogrammiert,“ wird Starkoch Johann Lafer gern zitiert. Ganz in diesem Sinne entscheidet sich Westmeyer-Kunde Dr. Josef Hoffschröer für Kabeljau: "Der wird in Butter nur auf der Haut gebraten, dazu ein schöner Salat – herrlich!“ Hoffschröer schätzt nicht dabei nicht nur den Geschmack, sondern weiß als Mediziner auch um den gesundheitlichen Nutzen von Fisch und Meeresfrüchten. „Wer zweimal die Woche Fisch isst, hat normalerweise keine Cholesterinprobleme,“ lautet sein Tipp, dem er scherzend hinzufügt: „Immerhin haben wir ja in Bad Essen unseren Wochenmarkt und da kommen wir mithin schon auf eine frische Fischmahlzeit pro Woche."

Zur Sache: Bad Essener Marktbummel Obst, Gemüse, Backwaren, Käse, Fleisch, Blumen und vieles mehr – immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr lockt der Bad Essener Wochenmarkt mit seinem breiten Angebot die Menschen aus der Region auf den schönsten Kirchplatz Niedersachsens. In einer Serie stellen wir wöchentlich einen der Stände vor.







Die Seefische am Stand kommen überwiegend aus dem Nordost-Atlantik, die Forellen von der Fischzucht im Iburger Freden – die Lachsräucherei Westmeyer bringt sie alle zuverlässig köstlich und in fangfrischer Qualität auf den Bad Essener Kirchplatz.