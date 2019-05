Altkreis Wittlage. Vom 23. bis 26. Mai findet die 72-Stunden-Aktion 2019 der Niedersächsischen Landjugend (NLJ) unter dem Motto „Einfach ma machen!“ statt. Die 111 teilnehmenden Ortsgruppen stehen in den Startlöchern und fiebern gespannt dem Startschuss entgegen. Aus dem Altkreis Wittlage sind die Landjugendgruppe Venne, Bad Essen sowie Herringhausen-Stirpe-Oelingen dabei.

Die Spannung steigt: Am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr werden die Aufgaben verkündet, die die Gruppen bis Sonntagabend ausführen sollen. Sogenannte Agenten teilen mit, was zu tun ist. In Venne übernimmt das Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer. Die Aufgabe hat es in sich und wird die Landjugend fordern. Unterstützer, Interessierte und auch Sponsoren sind zum Auftakt, aber auch im Verlauf der Aktion, herzlich willkommen.

"Die 72 Stunden Aktion ist immer ein Gewinn für die Ortschaft und die Dorfgemeinschaft. Sie verdient die Wertschätzung der Venner Bürger. Ohne das Ehrenamt und solche begrüßenswerten Aktionen würde vieles, was selbstverständlich erscheint, in unseren Orten nicht funktionieren", sagt Ballmeyer.



Die Aufgabe wird am Donnerstag um 18 Uhr auf der Venner Mühleninsel bekanntgegeben. Parallel dazu erfahren die Aktiven der Landjugend Stirpe-Oelingen-Herringhausen, welche Aufgabe zu lösen ist. Und in Bad Essen wird der Agent um 18 Uhr auf dem Kirchplatz die gemeinnützige Aufgabe verkünden, die die Landjugendgruppe in 72 Stunden bewältigen soll. Besuch hat sich in Bad Essen für den Samstag angesagt. Günther, der Treckerfahrer, in Person von Dietmar Wischmeyer, wird gegen 16.20 Uhr vorbeischauen.



Alle vier Jahre

Die Aktion findet alle vier Jahre statt. Die Aufgabe kann die Bereiche Dorferneuerung, Bildung und Naturschutz umfassen und reichen von der Herstellung von Sitzbänken über die Renovierung von Gemeinschaftsräumen bis hin zur Gestaltung von Kinderspielplätzen und Landschaftsparks. Es kann also einiges auf die Aktiven zukommen.

Der Bund der Katholischen Jugend führt ebenfalls eine 72-Stunden-Aktion durch. Auch hier sind Teams aus dem Wittlager Land am start: die katholische Jugend Bohmte sowie die Ökumenische Jugend Hunteburg. Diese Aktion findet bundesweit statt. Dabei werden Projekte umgesetzt, die die „Welt ein Stückchen besser machen“. Dieses Motto ist der Ausgangspunkt aller Aktivitäten. Die Aufgaben für diese Gruppen werden am Donnerstag um 17.07 Uhr mitgeteilt.