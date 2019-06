Bad Essen. Seit vielen Jahren gehört Ewald Böckmann zu den Beschickern des Bad Essener Wochenmarktes. Allerdings macht sich der Korbflechter mitunter ein wenig rar, denn er ist nicht allwöchentlich auf dem Kirchplatz vertreten, sondern eher nach Lust, Wetterlage und Warenbestand. Umso schöner, wenn man ihn antrifft und ihn von altem Handwerk und Brauchtum erzählen hört.

„Immer wieder mal, wenn ich wieder so einiges fertig habe, fahre ich los“, sagt Böckmann. Dann packt er sein Auto voll und fährt von Stemwede-Haldem rüber ins Wittlager Land. Marktbesucher haben also nicht immer die Gelegenheit, Böckmanns handgefertigte Weidenkörbe zu erstehen. Er flicht sie aus Weidenruten, die bei der Pflege der Kopfweiden an Gewässern und Feldwegen abfallen. „Hab ist frische Ruten zur Verfügung, kann ich diese direkt verarbeiten. Sind die Ruten schon etwas ausgehärtet, lege ich sie eine Weile in Wasser, so werden sie wieder geschmeidig“, berichtet Böckmann und räumt ein, dass dafür auch schon mal die Badewanne zweckentfremdet werde.

Solche Tricks und wie man überhaupt aus den mehr oder weniger biegsamen Zweigen Körbe in allen Formen und Formaten hat er von seinen Eltern gelernt. „Sie konnten das ganz selbstverständlich und ich habe es mir halt abgeguckt – und wenn nix Rechtes dabei herauskam, wurde es halt ins Feuer geworfen“, lacht er. Über die Jahre hat er nicht nur ein beachtliches Geschick im Flechten entwickelt, sondern verfügt auch über ein Augenmaß, das ihn bei der Korbflechterei fast gänzlich ohne Maßband auskommen lässt. Allerdings nicht ohne Handschuhe, denn das Schneiden, Biegen, Flechten der Ruten geht schon auf die Hände.



Bewährte Arbeitsschritte

Zunächst, so erläutert er die Arbeitsschritte, biegt er das Holz für den Korbrand, dann kommt jenes für Boden und Bügel, „da geht ja einmal ganz drum zu“, und danach erst geht es ans eigentliche Korbgeflecht. Das Prinzip findet eigentlich bei allen Körben Anwendung – egal ob rund oder eckig, ob Kiepe oder Kartoffelkorb. Bei letzterem handelt es sich um die länglichen flachen Körbe, „die die Großmutter sich in den Schoß legte – zum Kartoffelschälen eben. Oder zum Bohnen Schnippeln, Erbsen Puhlen, und, und, und. Aber auch als Obstkorb auf dem Tisch macht sich der flache Korb gut.







Auch die „Hühnernester“ genannten Halbkörbe kommen heute ganz anders zum Einsatz als ehedem: Als Blumenampel nämlich und weniger zur Eiablage für das Haushuhn. Überhaupt passen sich die Erzeugnisse aus Ewald Böckmanns Werkstatt perfekt jenem natürlichen aus Skandinavien kommenden Einrichtungsstil an, der derzeit als „hyggelig“ so angesagt ist. Mit seinen 80 Jahren lässt sich Ewald Böckmann von derlei nicht mehr beeindrucken. „Hyggelig“, so etwas braucht er nicht, gemütlich oder gelassen, damit kann er schon eher etwas anfangen.