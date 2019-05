Wehrendorf. Großes Jubiläum im Gewerbegebiet Wehrendorf: Am Freitag feierte das Unternehmen Max Wagner Sägewerk & Holzimport 100-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste begleiteten das Ereignis und erlebten bei Führungen über das stattliche Gelände einen informativen und abwechslungsreichen Tag am Mittellandkanal.

Großer Anlass, großes Aufgebot: Zur Jubiläumsfeier des Unternehmens Max Wagner Sägewerk & Holzimport waren 150 Gäste geladen. Am frühen Mittag kamen Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Ehemalige, Freunde und sonstige Gönner auf das zirka 3,7 Hektar große Areal. „Wir arbeiten bestimmt schon über 40 Jahre mit dem Unternehmen zusammen“, betonte etwa Marina Eusterhus von der gleichnamigen Spedition aus Gütersloh.





Mitarbeiter packen mit an

Wo so viel Holz angeliefert und verarbeitet wird, fallen natürlich Späne. Im Vorfeld der großen Firmenfeier schwangen die 16 Mitarbeiter also mit vereinten Kräften die Besen, es wurde aufgeräumt, aufgebaut und schließlich für den dekorativen Feinschliff auf der Festtafel gesorgt, an der mit Timo Natemeyer, Klaus Goedejohann und Torsten Bühning schließlich auch die Bürgermeister von Bad Essen und Bohmte und der Ortsbürgermeister von Wehrendorf Platz nahmen.

Während einer kurzen Festrede ging André Fischer, Geschäftsführender Vorstand der Raiffeisen Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO), auf Stationen der 100-jährigen Firmengeschichte ein: Bei der Grundsteinlegung des Unternehmens im Jahr 1919 in der Gemeinde Bohmte lag der Schwerpunkt noch im Handel von Grubenholz für die aufkeimende Bergwerksindustrie.

Gründung in Bohmte

In den Folgejahrzehnten wuchs der Betrieb kontinuierlich und wurde bis in die 1960er Jahre am ursprünglichen Standort innerhalb der Familie fortgeführt. In den 70-er Jahren übernahm Hans-Jürgen Wagner die Geschicke des langsam aber sicher zu klein werdenden Areals in Bohmte. Die Suche nach einem neuen, zukunftsweisenden Standortkonzept begann. 1992 wurde diese, mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums in Hannover und der Landkreises Osnabrück, im Gewerbegebiet Wehrendorf direkt am Mittellandkanal und mit Gleisanschluss gut gelöst.

Im Januar 2016 wurde unter dem ebenfalls zur aktuellen Feier erschienenen ehemaligen RWO-Geschäftsführer Hans-Josef Avermann schließlich auch die Herausforderung der Unternehmensweiterführung durch die ebenfalls im Osnabrücker Land fest verwurzelte Gesellschaft angegangen. Um vor Ort nachhaltig Gutes zu tun, waren die Gäste am Festtag aufgerufen, statt Geschenken Spenden an den Verein „Kinderhaus Wittlager Land“ zu tätigen.

Breitgefächertes Produktportfolio im Holzhandel

Heute steht die Firma Max Wagner Holzimport & Sägewerk für ein breitgefächertes Produktportfolio: Exotische Importhölzer wie Kambala, europäisches Laub- und Nadelholz und amerikanische Hölzer wie zum Beispiel Kirsche werden hier gemäß strenger Qualitätsstandards (FSC/PFC) zu 100 Prozent aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnen und gehandelt.

Seit 2017 ist das Wehrendorfer Unternehmen Mitglied der Deutschen Säge- und Holzindustrie. An einem Stand des Bundesverbandes samt Blockbandsägen-Simulator konnten sich die geladenen Gäste völlig gefahrlos an dem wohl anspruchsvollsten Gerät in der Sägeindustrie im Schneiden von Rundholzblöcken versuchen.





Auf dem Werksgelände am Mittellandkanal angeliefert wird die sperrige und schwere Handelsware gelagert, verarbeitet und für den hochwertigen Innenausbau weiterverkauft. Während Führungen zu verschiedenen Stationen über das Areal konnten die Abläufe von den Holzhändlern nachempfunden werden.

Einblick in Arbeitsabläufe

Vom Rundholzplatz ging es ins echte Sägewerk, wo Stämme bis zu einem Durchlass von 1,60 Meter verarbeitet werden. In der daneben liegenden Schärferei zeigte Maschinenführer Franz Urner, wie das Unternehmen die hierfür benötigten großen Sägeblätter instand hält. Vom Schnittholzplatz ging es weiter zu den neun großen Lagerhallen, in denen die kammertrockene Ware auf ihre Kunden wartet. Der Weg führte die Gäste auch an Nebenprodukten vorbei, die durch den Hacker gejagt zum Beispiel in die Papierindustrie oder im energetischen Bereich zum Einsatz kommen.

Auf dem Außengelände lagerte zuvor an der Luft getrocknet, geschnittene Eiche. „Durch die natürliche Bewitterung wird die Gerbsäure ausgewaschen, die zu einer Blaufärbung des Holzes führen würde. Die Außenlagerung unter Planen ist der Versuch, ein Mikroklima entstehen zu lassen und Risse zu vermeiden“, schilderte Mitarbeiter Frederik Buse.





Beendet wurden die Rundgänge unter fachkundiger Führung an den per Blockheizkraftwerk betriebenen Trockenkammern. Zehn solcher „Großbacköfen“ verschiedener Bauweise stehen mittlerweile auf dem Werksgelände, um das Schnittholz artenabhängig bei Temperaturen um die 70 Grad zu trocknen – in Mengen bis zu hundert Kubikmetern pro Vorgang.

Ungezwungenes „Come Together“

„Mit Blick in die Zukunft plant unser junges Team nach mehreren erfolgreichen Generationenwechseln Investitionen im Bereich Prozessautomation um die große Leidenschaft für den Werkstoff Holz weiterzuentwickeln“, betonten André Fischer und der seit Sommer 2017 in der Rolle der operativen Geschäftsleitung tätige Lars Ruhe auf Nachfrage. In seiner Rede versäumte der Prokurist nicht, sich bei allen Mitarbeitern zu bedanken, die engagiert zum Gelingen der Firmenfeier mit Getränken, Grillbuffet und kleinem Rahmenprogramm beigetragen hatten.





Mit Wilhelm Placke war am Jubiläumstag auch ein externer Holzexperte der speziellen Sorte aktiv: Mit der Motorsäge ließ der Akteur aus Venne vor den Augen der Gäste tierische Skulpturen wie Eulen, Erdmännchen oder Enten entstehen. Wer weiter vorne auf dem Gelände beim Schätzen eines riesigen Sipo- Rundholzstamms ein gutes Augenmaß bewies, hatte die Chance eines der dekorativen Kunstwerke zu gewinnen.