Eielstädt. Glück gehabt: Die Fahrer zweier Pkw blieben unverletzt, als sie mit ihren Fahrzeugen am Donnerstag zusammenstießen.

Am Donnerstag gegen 13.25 Uhr kam es laut Polizeibericht an der Kreuzung Schulallee/Kuhweg in der Gemeinde Bad Essen zum Zusammenstoß zweier Personenwagen.

Die beiden VW Polo krachten zusammen, als ein Pkw die Schulallee queren wollte, um in den Kuhweg einzufahren. Am Fahrzeug einer 37-jährigen Frau entstand Totalschaden, am Wagen eines 27-jährigen Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.