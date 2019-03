Bad Essen. "Da fällt er zusammen", sagt einer der zahlreichen Zuschauer, der die Abrissarbeiten am Speicher in Bad Essen von der Schulallee aus beobachtet.

Schulallee und die Promenade an der Marina sind in diesen Tagen ein beliebter Anlaufpunkt für Schaulustige aus nah und fern, die beim Abschied vom Speicher dabei sein wollen. Zahlreiche Kiebitze mit Kaffee to go in der Hand beobachten, wie sich der Spezialbagger „ZX 870“ durch Beton, Mörtel und Stahl des 35 Meter hohen Gebäudes am Mittellandkanal in Bad Essen arbeitet. Berichte und Videos über das Ende des Speichers und das Werk des "stählernen Biests" haben viele neugierig gemacht.

Das enorme Zuschauerinteresse, besonders durch haltende Autos, hatte in den vergangenen Tagen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der stark befahrenen Schulallee geführt. Die Gemeinde Bad Essen hat deshalb seit Mittwoch ein absolutes Halteverbot eingerichtet, nachdem es in den letzten beiden Tagen zu massiven Behinderungen gekommen ist.



In den ersten drei Abbruchtagen ist die westliche Seite der Speicher-Außenhaut mitsamt eines Teil des Daches bereits entfernt worden. "Es geht schneller voran als prognostiziert", heißt es auch im Rathaus. Um Staubwolken künftig zu vermeiden, soll neben dem Wassereinsatz auch der Wind, der weht, stärker berücksichtigt werden (am Montag war der Einsatz kurz unterbrochen worden, siehe auch hier).



Der Speicher an der Marina galt seit Beginn des Sanierungsverfahrens und damit seit zehn Jahren als erhaltenswerte Landmarke. Dann folgte ein Ratsbeschluss für den Abriss und letztlich im November vergangenen Jahres ein Bürgerentscheid, der ebenfalls ein eindeutiges Plädoyer für den Abriss war. Von insgesamt 12 438 stimmberechtigten Bürgern stimmten 5710 ab. 3263 votierten mit Nein, wollten also den Abriss. 2411 stimmten mit Ja für den Erhalt des einzigen Hochhauses im Wittlager Land. Eine klare Mehrheit für das "Aus" und etwas Neues.



Mit dem Verschwinden des zehn Stockwerke hohen, im Jahr 1938 von Ludwig Hardach erbauten Gebäudes wird ein Stück jüngerer Wittlager Geschichte sich in Schutt und Recyclingmaterial verwandeln.



Nach dem Abbruch, der 237.000 Euro kosten soll, wird die Ex-Speicher-Fläche an der Marina neu überplant werden.

Anzeige Anzeige

Bis dahin wird noch einige Zeit ins Wittlager Land gehen und für die Dauer des Abbruchs werden wohl noch viele Menschen Abschied nehmen von der Landmarke, die bald keine mehr ist. Absolutes Bleibeverbot für den Speicher. Eine neue Marina-Zeit beginnt.