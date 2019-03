Bad Essen. Am 22. März ist Weltwassertag und dann wird Bad Essen sich der deutschlandweiten Refill-Idee anschließen, die schon mehr als 3.000 Partner hat. Refill – das heißt, Interessierte können sich in mehreren Geschäften im Ort kostenlos in eine mitgebrachte Flasche Leitungswasser abfüllen lassen.

Der offene Bücherschrank an der Lindenapotheke, aus dem sich jeder etwas aussuchen darf, die Mundraub-Wiese im alten Kurpark, von der man im Herbst für den Eigenbedarf pflücken darf, der Naschgarten im Solepark, das Verschenke-Regal in der Tourist Info – all das sind Initiativen in Bad Essen im Rahmen der sogenannten Sharing Economy – sympathische Aktionen, bei denen es ums Teilen geht.

Bad Essen sei auf die Initiative aufmerksam geworden, so Annette Ludzay von der Tourist-Info. "Eine tolle Idee und eine sympathische Aktion. Das passt wunderbar zu Bad Essen", sagt Ludzay. Erfreulich sei, wie viele Freiwillige bereits mitmachten. Die Tourist-Info startete diese Offensive und informierte darüber bei der Mitgliederversammlung des Gewerbevereins am 6. März. Spontan entschieden sich die Kaffeemühle, der Bergwirt Pöhler, Schmuck Makoschey, Nurgüls Haarmony und die Bäckerei Titgemeyer mitzumachen. Mittlerweile sind es 14 Geschäfte und gastronomische Betriebe.

Angestrebt wird die Zahl 20. "Dann sind wir Refill-Stadt". An der Aktion beteiligen können sich übrigens auch Privathaushalte. Wer also auch dabei sein möchte, kann sich einfach in der Tourist-Info melden. Telefon 05472 94920

Aufkleber als Zeichen

Wo sind die Refill-Stationen in der Gemeinde? Aufkleber an einem Schaufenster oder der Tür zeigen, Passanten an, dass diese im jeweiligen Geschäft während der Öffnungszeiten kostenlos ihre Trinkflaschen mit Leitungswasser auffüllen (englisch: refill) können.

Sämtliche Stationen sind bundesweit auch auf einer Karte im Internet unter der Adresse www.refill-deutschland.de sowie unter https://utopia.de/refill-hamburg-karte-kostenlos-leitungswasser-43582/ zu finden.





"Wir unterstützen die Aktion gerne", sagt Günter Harmeyer, Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Wittlage. Der Verband fördere und liefere qualitativ hochwertiges Trinkwasser. Statt Kisten zu schleppen, könne man Wasser jederzeit aus dem Leitungshahn trinken. "Das war früher üblich", so Harmeyer. Viele Bürger hätten das heute vergessen.

Idee aus Hamburg

Woher kommt die Refill-Idee? 2017 gründete Stephanie Wiermann "Refill Hamburg". Sie griff damit eine Idee aus dem englischen Bristol auf und setzte den Leit-Gedanken leicht verändert in Hamburg um. Aufgrund der sofort positiven Resonanz in der Öffentlichkeit wurde die Refill-Initiative schnell auf Bundesebene ausgeweitet. Ebenfalls noch im Jahr 2017 wurde Refill Deutschland als sogenannte Non-Profit-Organisation ins Leben gerufen. Ziel ist die Vermeidung von Plastik und vor allem Plastikmüll in den Ozeanen.

Dazu leisten auch die Bürger einen Beitrag, die Leitungswasser trinken. Die Qualität des Leitungswassers ist in Deutschland durchweg sehr gut, so dass für Trinkwasser nicht auf Plastikflaschen zurückgegriffen werden muss.