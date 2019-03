Bad Essen. Bei einem Unfall auf der Niedersachsenstraße in Bad Essen ist eine 31-jährige Radfahrerin am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, war eine 78-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf der Niedersachsenstraße in Richtung Kanal gefahren. In Höhe der Schulallee erfasste sie mit ihrem Auto eine 31-jährige Radfahrerin, die auf dem Geh-/Radweg in Richtung Ortsausgang fuhr. Dabei fiel die Radfahrerin auf die Motorhaube und wurde durch die Luft geschleudert. Die 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.