Ein Beruf mit Zukunft: Das Evangelische Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen bietet ab September einen Weiterbildungskurs an. Foto: Dorfhelferinnenwerk

Altkreis Wittlage. Das Evangelische Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen bietet ab September 2019 in seiner zentralen Bildungsstätte in Loccum den nächsten insgesamt 14-monatigen Weiterbildungskurs zum Dorfhelfer beziehungsweise Dorfhelferin an. Der Kurs ist geeignet für Personen jeden Alters, die sich beruflich weiterentwickeln, sich umorientieren oder neu starten und in der Familienarbeit engagieren wollen