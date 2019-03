Hördinghausen. Die Ortschaft Hördinghausen in der Gemeinde Bad Essen feiert in diesem Jahr den 1050. Geburtstag. Ein prägendes Kapitel in der langen Geschichte des Ortes war die Auswanderung nach Amerika.

Existenzielle Armut war um 1850 und in den Jahrzehnten davor und danach auch im Altkreis Wittlage stark verbreitet. Auswertungen aus den seinerzeitigen Protokollbüchern der Gemeinde Hördinghausen geben ein ungefähres Bild von der Situation damals, die so heute kaum nachvollziehbar ist, weil die jetzige Generation kaum Armut im klassischen Sinne kennengelernt hat. Hördinghausen begeht im Jahr 2019 das 1050. Ortsjubiläum, im Vergleich zu anderen Gemeinden ein relativ frühes Gründungsdatum, das sich aus alten Urkunden ergibt.

Aufgrund der Zuteilung von Salz-Kontingenten um 1850 ist in den Analen festgehalten, dass in diesem Zeitraum etwa 500 Bewohner im Dorf lebten und diese 162 Kühe besaßen. Verlor einst ein Dorfbewohner wegen Krankheit in der Familie, einer Viehseuche oder wegen schlechter Ernte Haus und Hof, so war die Familie über Nacht unverschuldet „mittellos“, weil zuvor die Abgaben und Pachten nicht gezahlt werden konnten. Wohl alle Dörfer hatten in jener Zeit sogenannte „Armenhäuser“, die meist abseitig vom Ortskern lagen, in denen Menschen untergebracht wurden, die obdachlos geworden waren.

Keine Grundsicherung

Es gab damals keinen Rechtsanspruch auf Grundsicherung, nein – die Dorfgemeinschaft musste mit Umlagen, etwa durch Geldmittel oder durch Sachleistungen für die Bewohner aufkommen, die im dörflichen Armenhaus untergebracht waren. Hier ging es nur um das Existenzminimum. Die übrigen Dorfbewohner, die zu jener Zeit auch nicht im Wohlstand lebten, mussten unmittelbar für die dörflichen Bedürftigen aufkommen. Deshalb war Armut in der damaligen Zeitepoche auch verbunden mit einer sozialen Ausgrenzung.

Wie in den anderen Gemeinden im Kreis Wittlage musste die Dorfgemeinschaft ihre „Orts-Armen“ unterhalten, ihnen ein Dach über dem Kopf geben (Obdach), so heißt es in der Hördinghauser Ortschronik. Manche Dörfler waren einst sehr ungnädig mit den Armen; sie meinten, dass die Obdachlosen sich auf Kosten der schwer arbeitenden Ortseinwohner ein bequemes Leben machten.

Aus den alten Protokollbüchern ist zu entnehmen, dass der Hördinghauser Carl Frobieter „auf Ostern obdachlos“ würde und er deshalb gezwungen sei, nach Amerika auszuwandern. Für die Schiffspassage fehlten ihm jedoch die Mittel. So bewilligte der Rat dem Ausreisewilligen um 1869 eine Beihilfe von 30 Thaler und später nochmals 10 Thaler zusätzlich – er wanderte aus und das Dorf brauchte fortan für ihn und seine Familie nicht mehr aufzukommen. Eine Zeit später wurde dem Bruder von Carl Frobieter, der mittelloser Schneider war, 100 Thaler bewilligt, „um ihm fortzuhelfen“; er willigte ein und diese Familie trat 1869 die weite Reise in die neue Welt ebenfalls an. Schließlich wollte auch die „unverehelichte“ Tochter Frobieters mit ihrem „unehelichen“ Kind nach Amerika auswandern. Das Dorf Hördinghausen streckte ihr die Reisekosten vor, holte sich allerdings von dem Kindesvater aus Dahlinghausen den Betrag zurück, weil dieser den Kindesunterhalt schuldig geblieben war.





Anzeige Anzeige

Auch andere Hördinghauser Familien wanderten in jener Zeit aus, etwa F.W. Schlömann oder der Colon Niederschmidt. Sie alle verkauften im Dorf ihr Hab und Gut, vermutlich unterhalb des Wertes.

Provisionen verdienen

Der Kaufmann J.H. Otte zu Hördinghausen wurde als Auswanderungs-Agent tätig, besorgte die Schiffspassagen und die Verbindungen in der neuen Heimat und verdiente sich damit Provisionen. Aus Hördinghausen wanderten aus die Familie von 1823 - 1874: Auf dem Kampe, Bertelsheim, Borgmann, Daniels, Helms, Heuer, Hörsemann (mehrfach), Jösting, Kassen, Limbach, Leinker, Lömker, Melcher, Niederhellmann, Niermeyer, Schoster, Schulte, Stoffer und Weber, um nur einige zu nennen. Neben den offiziellen Auswanderern gab es noch die verbotene Auswanderung, nämlich die der wehrfähigen jungen Männer, die dem Wehr- und Kriegsdienst entkommen wollten und die in keiner Statistik erfasst wurden.

Was aus all diesen Auswanderfamilien in der neuen Heimat geworden ist, dies ist nur ungenügend bekannt geworden. Für Hördinghausen war die Auswanderungsbewegung eine deutliche Zäsur in ihrem dörflichen Leben.