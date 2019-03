Bad Essen. Ob mit Auto von nah und fern, per Rad, zu Fuß oder Kinderwagen schiebend: Zum Einkaufsfrühling in Bad Essen gaben sich etliche Besucher ein Stelldichein. Eingeladen zu diesem tollen Erlebnis für die ganze Familie hatte der Bad Essener Gewerbeverein. Und auch das Wetter spielte mit, sodass viele Gäste den nahenden Frühling förmlich sehen, riechen und wohl auch schmecken konnten.

Denn natürlich hatten die Macher an kulinarische Genüsse wie frische Reibekuchen, Bratwurst vom Rost, Kaffee und Kuchen oder Eis in vielfältigen Variationen gedacht. Daneben lockten die Geschäfte nicht nur mit besonderen Angeboten, sondern beispielsweise auch mit neuen Frühlings-Outfits, Accessoires und Dekorationsartikeln, die das Zuhause so richtig gemütlich machen oder einen Glanzpunkt im Garten bilden, Schmuck, Schuhe, Geschenke oder Bücher, falls sich noch der eine oder andere Regentag ankündigt.

Ein absoluter Hingucker waren natürlich Oldtimer, aber auch die neuesten Automodelle, von lokalen und regionalen Autohäusern auf dem schmucken Kirchplatz ausgestellt.

Dagegen präsentierte im Blütengenuss Cornelia Dahlmann nicht nur einige ihrer Bilder, sondern führte auch die Malkunst der Antike, die Encaustic-Technik vor, sodass man ihr dabei direkt über die Schulter schauen konnte. In ihrer Werbeagentur „Zeitraum“, jetzt mit neuem Sitz in Wehrendorf, Mühlenstraße 2, bietet die Künstlerin verschiedene Kurse an, unter anderem auch „Encaustic“. Interessierten vermittelte sie im Blütengenuss: „Encaustic kommt aus dem Griechischen und heißt mit Feuer einbrennen, erwärmen. Das ist eine ganz alte über 4000 Jahre alte Maltechnik.“ Früher habe man Spachtel über offener Flamme genommen. Statt Feuer nahm Cornelia Dahlmann an diesem Tag ein Bügeleisen. So entstanden ihre Motive – passend zum Frühling die verschiedensten Tulpen – sehr farbenfroh in leuchtenden Wachsfarben.



„Das ist heute das offizielle Ende des Winterschlafes“, sagte Jens Strebe, Vorsitzender des Gewerbevereins Bad Essen schmunzelnd. Weiter ergänzte er mit Blick auf die örtliche Geschäftswelt: „Damit fällt auch der Startschuss in die Bad Essener Sonntage in der bewährten Form, sodass es mit vereinten Kräften losgehen kann, sozusagen als Aufbruch im Einzelhandel.“ Letztes Jahr habe man parallel die Hochzeitstage angeboten. Aber: „Die kommen in diesem Jahr extra am 6. und 7. April“, erklärte Strebe. Auf jeden Fall hatte sich der Gewerbeverein auf den Einkaufsfrühling besonders vorbereitet.



„Die Gewerbetreibenden und Dienstleister haben den roten Teppich ausgerollt, um die neuen Produkte und Waren zu präsentieren. Zudem gibt es Primeln als Frühlingsboten. Und wir selbst wollen uns mit dieser Veranstaltung auch motivieren für einen tollen Sommer, der wieder viele Gäste nach Bad Essen bringen wird“, schaut der Gewerbevereinsvorsitzende auf die kommenden Monate.