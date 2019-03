Vor dem Start in Wehrendorf. Die Aktion Saubere Landschaft war auch 2019 wieder praktizierter Umweltschutz. Foto: Stefan Gelhot Muell - Sammelaktion - Wehrendorf

Bad Essen. Trotz nicht eben einladender Wetterbedingungen machten sich bei Wind und Wetter zahlreiche Aktive auf den Weg, um an Straßen und Wegen, in Gräben und an Waldrändern jede Menge Müll aufzusammeln. Das nennt sich dann „Aktion Saubere Landschaft“.