Bad Essen. Kaum dass die erste Zugabe - „Love“ - im Bad Essener Schafstall an der Bergstraße verklungen war, brandete der Applaus erneut auf, sodass das überzeugte Publikum das Trio „Viviparie“ – Tenor Marian Henze, Sopranistin Valerie Koning, Pianist Nikolai Juretzka – nicht ohne eine weitere Zugabe gehen ließ.

Unter dem Motto „Frankie meets Marylin“ hatte das Ensemble, das auf Einladung des Kur- und Verkehrsvereins Bad Essen im Schafstall gastierte, zwei Stunden eine Swing-Show rund um ein fiktives Treffen der beiden Show-Legenden Marylin Monroe und Frank Sinatra in einer kleinen lauschigen Bar in New Orleans inszeniert – dort, wo Swing und Jazz ein Zuhause haben. Kennengelernt haben sich Frankie und Marylin dieser Neulegende zufolge bei Parship. Nicht das einzige Spiel mit der Realität.

Viviparie bedeutet soviel wie „lebendig geboren“. Das fanden Valerie Koning und Marian Henze sowohl klangvoll und wunderbar passend für ihre Zusammenarbeit mit dem Pianisten Nikolai Juretzka. Kennengelernt haben sich die drei an der Musikhochschule Lübeck; seit 2008 sind sie als Trio unterwegs. Denn gemeinsam verbindet sie die Liebe zum Leben gleichermaßen wie für die Musik. Zudem waren die Künstler auch regelmäßig bis 2014 auf dem berühmten ZDF-Traumschiff unterwegs und über 20 Reisen führten sie bislang in mehr als 50 Länder auf der ganzen Welt. „Im Sommer treten wir verstärkt auf Open Air-Bühnen auf“, verraten sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Letztes Jahr hatten wir eine Augustinum-Tour und sind dort beispielsweise mit einer 1960er Jahre Show präsent gewesen“, erklärt Marian Henze.



„On a wonderful day like today“ schwärmten zum Auftakt gleich Valerie Koning und Marian Henze, die an diesem Abend in dieser kleinen Bar ihr erstes Blind Date haben. Denn: „Alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship“, meinte Pianist „John“, der das Duo ebenso souverän wie sensibel begleitete und mit nonchalantem Tastentalent seinen Teil zum Gelingen des Abends beitrug.

Sinatra ist "to cool to be true"

„Blonder Traum 1.0“ ist Marylins Chiffre, während Frankie als „To cool to be true 007” bei Parship zu finden ist. „Was ist das eigentlich für ein komischer Name? Na ja, ich warte ab was passiert“, sagt Marylin. In der nun folgenden Geschichte erklingen Lieder aus dem Bereich Swing und Jazz sowie Evergreens von damals bis heute, die Valerie Koning und Marian Henze abwechselnd überwiegend solistisch zu Gehör bringen. Wie „Strangers in the night“, „Down in New Orleans“, „Smile“ – und jeder hält nach dem anderen Ausschau. Bis sich beide anrempeln, sich tief in die Augen schauen und strahlen.

Das Eis ist gebrochen und sie spüren ihren Vorlieben nach, versuchen Gemeinsamkeiten zu finden. Passend dazu erklang im Duett von der charismatischen Sängerin Valerie Koning und Sänger Marian Henze, der mit seinem Tenor voller Energie, Strahlkraft und Volumen bestach, „Close to you“. Ein Ohrwurm aus den 1960er Jahren, der mit den Carpenters 1970 zum Hit wurde.



Flirts und Alkohol im Schafstall

Im nun folgenden Set wird der Schafstall zur Kleinkunstbühne. Es wird geflirtet, der Alkohol fließt – obwohl Marylin überhaupt keinen trinkt – und beide wagen ihr erstes Tänzchen. Dabei versucht Marylin, einiges über Frankie herauszubekommen – und er umgekehrt ebenso. „Was machst du?“ „Ich bin Kunsthändler in Paris.“ Doch der Pianist klärt das Auditorium immer wieder auf, dass Frankies Aussagen nicht so ganz der Wahrheit entsprechen Denn: „Was Sie nicht wissen: Frankie hat jahrelang versucht, überteuerte Kreideporträts an Touristen zu verkaufen.“

Obwohl Frankie zu „That´s amore“ schnell behauptet: „Ich glaube mich hat es erwischt.“ Letztendlich sprühen beide nur so vor Lust zu leben und zu singen, vermitteln Glamour, Leidenschaft, Gefühl. Alles in allem sorgte das Trio „Viviparie“ mit Pfiff und Charme für einen unvergesslichen Abend voller musikalischer Höhenflüge und gefühlvoller Tiefgänge.

Gab es wirklich: Sinatras Antrag

Übrigens: Dass Frank Sinatra der Schauspielerin und Sängerin Marylin Monroe angeblich einen Heiratsantrag gemacht haben soll, doch sie ihn dann abblitzen ließ, soll tatsächlich so gewesen sein. So behauptet eszumindest der Sinatra-Biograf James Kaplan in dem Buch „The Chairman“.