Im Meisterhemd mit Meister-Bande: Da darf der Titel „4. Bundesliga“ erfunden werden für „die Horde“ von Coach Cord Ernsting (rechts). Foto: Stefan Gelhot

Lintorf. Um 20.58 Uhr blieben am Samstag zwar nicht die Uhren stehen, als sich der Volleydome in ein Tollhaus verwandelte und angespannt blasse Gesichter mit einem Schlag aufblühten. Lintorfs Volleyball-Herren sind wieder in der 3. Liga und feierten den Meistertitel und Aufstieg.