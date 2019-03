Will frischen Wind in die Klassikszene bringen: Die Neue Hofkapelle aus Osnabrück gibt ein Konzert im Bad Essener Schafstall. Foto: Sven Jürgensen/Stadt Osnabrück

Bad Essen. Das dem großen Komponisten Johann Sebastian Bach gewidmete Konzert der Neuen Hofkapelle Osnabrück am 24. März im Osnabrücker Schloss ist bereits ausverkauft. Wer das „Geburtstagskonzert für Bach“ aber nicht verpassen möchte, kann es bereits am Samstag, 23. März, um 20 Uhr im Schafstall in Bad Essen erleben.