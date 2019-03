Wimmer. In Wimmer gab es etwas zu feiern: den 95. Geburtstag von Henny Kleinfeld, geb. Klausjürgens.

Geboren wurde die Jubilarin am 14. März 1924 in Linne als einziges Kind der Eheleute Heinrich und Wilhelmine Klausjürgens . Sie besuchte die Volksschule in Linne, wurde in Barkhausen 1938 von Pastor Kasten konfirmiert und feierte im September 2018 als erste in der Kirchengemeinde Barkhausen-Rabber die Eichenkonfirmation. Nach der Schulentlassung leistete die Jubilarin im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb schwere Handarbeit. Am Wochenende traf man sich zum Tanz auf der Diele in der Nachbarschaft. Nach Ende des 2. Weltkrieges lernte die jetzt 95-Jährige Horst Kleinfeld kennen und lieben. Am 20. Mai 1954 wurde standesamtlich geheiratet, einen Tag später folgte die kirchliche Trauung. Die anschließende Feier fand auf dem elterlichen Hof statt. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, drei Jungen und ein Mädchen. 20 Jahre nach der Hochzeit verstarb ihr Mann Horst im Alter von nur 47 Jahren. Den Hof bewirtschaftete Henny Kleinfeld mit Hilfe der Kinder und ihren Eltern. Auch die Nachbarn waren zur Stelle.

Umzug nach Wimmer

1988 zog die Jubilarin aus gesundheitlichen Gründen zu ihrer Tochter Marion und ihrem Schwiegersohn nach Wimmer, wo sie liebevoll versorgt wird. Enkel Christian gestaltete dort ihr Leben mit und so hatte sie immer das Gefühl, gebraucht zu werden. Zur Zeit befindet sich der mittlerweile 25-Jährige mit seiner Freundin Finja zu einem Auslandsaufenthalt in Kanada. Glückwünsche ließen die beiden durch das Wittlager Kreisblatt übermitteln. Mitgefeiert haben die Enkel Mathias und Jessica. Pastorin Monika Stallmann überbrachte Glückwünsche der Kirchengemeinde und selbst der Schornsteinfeger gratulierte.

Wenn es ihre Gesundheit zulässt, besucht die Jubilarin gerne die alten Linner Nachbarn und besucht die kirchliche Frauenhilfe. Um sich beweglich zu erhalten, nutzt die Jubilarin ihren Rollator, mit dem sie schon einige Kilometer auf dem großen Flur gefahren ist.

Am Samstag verbrachte sie ihren Ehrentag mit Familie und Freunden im Gasthaus Tönsmeyer. Der Posaunenchor Rabber-Barkhausen spielte Choräle und das Lied „Tulpen aus Amsterdam“ .

Allen Gratulanten schließt sich die Heimatzeitung, das „Wittlager Kreisblatt“ mit den besten Wünschen an.