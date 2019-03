Bad Essen. Um Konzerte mit hochkarätigen Interpreten anbieten zu können, bat Barbara Kleyer, die Konzerte in der Nikolaikirche Bad Essen organisiert, die Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück um finanzielle Unterstützung – mit Erfolg.

Andreas Hoffmeier, Leiter der Bad Essener Sparkassenfiliale, überreichte ihr jetzt einen überdimensionalen Scheck in Höhe von 710 Euro.

Teure gute Künstler

„Ich hatte so ein paar Konzertideen, bei denen das Honorar der Künstler höher ist, als das, was wir stemmen können. So habe ich überlegt, wie man an Spendengelder kommen könnte“, erläutert Barbara Kleyer.

Im Sommer 2018 habe sie den entsprechenden Antrag bei der Sparkassenstiftung gestellt. Im November bekam sie die Zusage, „dass es bewilligt würde. Da habe ich mich sehr gefreut, sodass ich jetzt wieder ruhiger schlafen kann“, meint sie lächelnd insbesondere mit Blick auf die Konzerte am 30. März und 5. Mai.

Die Spende

Kleyer weiter: „Schön, dass diese Veranstaltungen jetzt gefördert werden, denn sonst wären diese Konzerte definitiv nicht möglich gewesen. So profitieren nun drei Konzerte davon." Einen Termin für das dritte Konzert, bei dem ein Duo mit Cello und Harfe auftreten soll, gibt es noch nicht. Die Musiker seien aber laut der Bad Essenerin hervorragend. Sie selbst hat die Künstler auf Langeoog gehört und war beeindruckt.

„Wir haben das gerne gemacht. Die Spende kommt aus dem Topf der Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück“, betont Andreas Hoffmeier, dass die Sparkasse solche Events grundsätzlich fördere. „Frau Kleyer hat einen fundierten Antrag gestellt, der auch gut angekommen ist“, hebt der Sparkassenleiter hervor, zumal „Bad Essen auch mal wieder dran war.“ Da die Sparkasse ein öffentlich rechtliches Institut sei, so Hoffmeier, würden die Gewinne nicht an die Eigentümer ausgeschüttet, sondern direkt an die Stiftung gehen.

Konzerttermine

Am Samstag, 30. März, 17 Uhr, findet in der Nikolaikirche Bad Essen ein Konzert mit dem „Flauto Attiorbato“ – Kathrin Härtel, Blockflöte, und Konrad Hauser, Theorbe, statt. Das Motto „The melting pot“ beinhaltet Barockmusik Londons. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro (Tourist Info und Wiehenbuchhandlung Bad Essen); an der Abendkasse sind es 12 Euro. Unter dem Motto „Tango meets Klezmer“ gastiert am Sonntag, 5. Mai das Trio Dreiklang (Klarinette, Akkordeon, Kontrabass) in der Nikolaikirche Bad Essen.