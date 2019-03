Bad Essen. Der gemeinnützige Verein „Social Vapers“ sammelt seit rund 14 Monaten Spenden für den guten Zweck. Einige Organisationen konnten die Bad Essener zusammen mit ihren Mitstreitern bereits unterstützen. Doch nicht alle wollen Spenden von den E-Zigaretten-Dampfern annehmen.

Mehr als 10.500 Euro konnten die Bad Essener Marco Thielemann und Sonja Klinke zusammen mit ihren in ganz Deutschland verstreuten Mitstreitern in den vergangenen Monaten übergeben. Empfänger waren unter anderem das Tierheim Lübbecke, der Getmolder Verein „Ein Lächeln für Dich“ oder Clownskontakt. Derzeit sammeln die „Social Vapers“ Spenden für die Kinderkrebshilfe Vechta.

Anfragen abgeschmettert

Der Verein entstand aus einer lockeren Facebookgruppe, in der sich Menschen, die E-Zigaretten dampfen – sogenannte Dampfer – austauschen. Und genau dieser Hintergrund ist den Vereinsvorsitzenden Thielemann und Klinke schon zum Verhängnis geworden. Drei Mal sind ihre Spendenanfragen bereits abgewiesen worden: Eine Gruppe, die Präventionsarbeit gegen das Rauchen betreibt, habe keine finanzielle Unterstützung von „Dampfern“ gewollt, einer weiteren habe der regionale Bezug gefehlt und eine dritte habe sie zunächst nicht Ernst genommen. „Ist es nicht völlig egal, wo das Geld herkommt?“, fragt Klinke, die selbst übrigens nicht dampft.

Da die Vereinsmitglieder in ganz Deutschland sitzen, würden Spenden nicht nur an Projekte in der Umgebung des Altkreises Wittlage verteilt. Doch Klinke und Thielemann würden gerne noch mehr regionalen Organisationen helfen. Überhaupt das passende Projekt zu finden, sei jedoch nicht leicht. „Wir wollen nichts unterstützen, wo es schon staatliche oder kirchliche Unterstützung gibt“, sagt Klinke. Dazu soll das Geld nicht in der Verwaltung versickern, sondern da ankommen, wo es gebraucht wird.

Das letzte Spendenprojekt Von Oktober 2018 bis Ende Januar 2019 sammelten die „Social Vapers“ spenden für den Verein Clownskontakte. Die Clowns, die zertifizierte Humortrainer sind, sind in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs. Sie Besuchen Menschen in Seniorenheimen, Hospizen, Kindergärten und heilpädagogischen Einrichtungen und zaubern ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Um sich selbst ein Bild von der Arbeit machen zu können, luden Marco Thielemann und Sonja Klinke die Clowns ins Bad Essener Seniorenheim Simeon und Hanna ein. 3500 Euro konnten die „Social Vapers“ schließlich an den Verein übergeben.

Thielemann und Klinke erledigen die Arbeit für den Verein in ihrer Freizeit. „Mir ging es als Kind immer gut und auch heute geht es uns gut“, sagt der 43-Jährige. Deshalb wolle er anderen Menschen jetzt etwas Gutes tun. Die Spendengelder kommen bei Live-Auktionen auf Facebook zusammen. Versteigert werden dabei Produkte von Sponsoren, die nicht nur etwas mit E-Zigaretten zu tun haben. Seit Kurzem sammeln auch befreundete Vereine mit Live-Auktionen Geld, das die „Social Vapers“ spenden können. Zusätzlich verkaufen Thielemann und Klinke seit einiger Zeit selbst kreierte Liquids für E-Zigaretten. Außerdem stellen sie ihr Anliegen regelmäßig auf Messen vor. Die Zeit investieren sie gerne: „Wenn wir das Geld übergeben und dann das Strahlen in den Augen der Menschen sehen, das ist toll“, so Klinke.