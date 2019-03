Abrissbagger rollt bereits am Mittwoch in Bad Essen an CC-Editor öffnen

Der Abrissbagger rollt nun bereits am Mittwoch an der Marina in Bad Essen an. Der eigentliche Abbruch beginnt am Freitag. Foto: Karl-Heinz Kunz

Bad Essen. Mit dem Speicher-Abbruch in Bad Essen wird nun noch früher als bisher geplant begonnen: Bereits am Mittwoch, spätestens in der Nacht, soll das Großgerät an der Marina in Stellung gehen.