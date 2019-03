Vortrag über autonomes Fahren in Bad Essen CC-Editor öffnen

Ein autonom fahrender Bus fährt über ein Testgelände. eingesetzt werden können. Foto: Carsten Rehder/dpa

Bad Essen. Am Dienstag, 26. März, 20 Uhr, lädt der Lions Club Bad Essen Lea Wiehengebirge zu einem Vortrag mit Prof. Dr. Volker Lüdemann in den Veranstaltungssaal der Firma BauKing, Essener Straße 18-20 (erste Etage) nach Bad Essen ein. Dort wird der gebürtige Hagener zum Thema „Selbst fahrende Autos und warum Google, Apple und Co. plötzlich Autos lieben“ referieren.