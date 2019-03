Bad Essen. Unter dem Leitgedanken „Schnatgang – Begehung der Grenze zwischen Melle und Bad Essen“ steht eine Exkursion, die am Sonntag, 24. März, im Rahmen der „Meller Naturführungen“ stattfindet

Der Start erfolgt um 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz, der sich an der Meesdorfer Straße rund 100 Meter nordwestlich des Roten Pfahls in Meesdorf befindet. Die Exkursionsleitung liegt in den Händen von Astrid Schmidtendorf.

Im Rahmen dieser Naturführung gehen wir Teilstücke der Grenze zwischen Melle und Bad Essen ab. Dabei werden wir auf einige alte und moderne Grenzsteine sowie andere Grenzmarkierungen stoßen“, erläutert Astrid Schmidtendorf. In unmittelbarer Nachbarschaft der Grenze zwischen der Stadt Melle und der Gemeinde Bad Essen befänden sich Reste einer mittelalterlichen Landwehr, die während der Tour ebenfalls aufgesucht und erläutert werden solle.

Zu dieser rund zweieinhalb Stunden dauernden Tour sind kleine und große Naturliebhaber herzlich willkommen. Die Teilnahme an dieser Exkursion kostet für Erwachsene 4 Euro und für Kinder 2 Euro.

Weitere Informationen zu den Naturführungen und eine Wegbeschreibung zum Treffpunkt sind auf der Internetseite www.melle.info/naturfuehrungen erhältlich. Weitere Fragen beantwortet Anke Kuddes vom Umweltbüro der Stadt Melle unter der Telefonnummer 05422 965-373. Sie ist darüber hinaus per E-Mail unter a.kuddes@stadt-melle.de zu erreichen.