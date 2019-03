Bad Essen. Hiltrud Schäfer aus Osnabrück ist im Schafstall Bad Essen längst keine Unbekannte mehr, da sie dort schon zweimal ausgestellt hat – zuletzt 2006/07. Wilfried Bohne bislang noch nicht. Unter dem Titel „Langsam anwachsende Gespräche“ und auf Einladung des Kunst- und Museumskreises (KMK) stellt das Künstlerpaar derzeit Skulpturen, Malerei und Künstlerbücher aus.

Für den musikalischen Rahmen sorgte zur Vernissage das JOOB-Duo – Julia Ogrodnik, Saxophon, und Oskar Ogrodnik, Klavier. In seiner Begrüßung stellte KMK-Vorsitzender Lutz Mardorf besonders heraus, dass Gerda Dingemann aus dem Vorstandsteam die Ausstellung etwa ein Jahr vorbereitet hatte. „Bei einem Besuch der Skulpturengalerie Osnabrück haben mich die ausgestellten Klein-Skulpturen Hiltrud Schäfers sehr beeindruckt“, erläuterte Gerda Dingemann. Ein weiterer Ausschlag, die Künstler zu einer gemeinsamen Ausstellung einzuladen sei gewesen, als sie 2017 und 2018 für den Kunstpreis Osnabrück nominiert worden waren.





In ihrer Einführung in die Ausstellung hob Kunsthistorikerin Susanne Tauss eingangs hervor, dass die Wurzeln Hiltrud Schäfers in der Textilkunst liegen, auf die dann erst das verwandte Material Papier folgte. „Mit dessen ungewöhnlicher künstlerischer Be- und Verarbeitung sie große Erfolge feiern konnte in Ausstellungen und Wettbewerben im In- und Ausland“, sagte die Geschäftsführerin des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land.

Bevor er sich der Grafik und Keramik zuwandte, habe Wilfried Bohne eine Schriftsetzer-Ausbildung absolviert, „um dann als Zeichner, Maler und Holzschneider vom Briefmarkenformat über Künstlerbücher bis zum monumentalen Holzschnitt eine unbändige Spiellust und Verspieltheit an den Tag zu legen“, so Tauss, die das in Zeit, Raum und Spiellust anwachsende vielstimmige Gespräch der beiden immer wieder herausstellte.





Seien es Gemüsetüten oder Stoffreste, ältere oder jüngere Druckwerke, Schnittbögen, Schnipsel oder Kartons, Wörter oder Sprachfetzen: „Sie fügen neu zusammen, stellen Korrespondenzen her, wo sie keiner ahnt, erweitern Deutung und Bedeutung und überraschen mit einem verblüffenden Formenreichtum, in den diese Ausstellung einen weit gefassten Blick gestattet“, unterstrich die Kunsthistorikerin, dass Haptik, Farbe, Textur und Form, Wortfetzen, Sprachspiel bei beiden zur Materialbasis werden.

Ein Genre, so Tauss, das Hiltrud Schäfer noch nicht allzu viele Jahre erprobe, seien Skulpturen. Nämlich unmittelbar auf die Menschenfigur bezogen dank einer ungeheuren Ladung alter Puppenköpfe, die über sie kam und die sie zum Spielen einluden. So gebe es sonderbare Begegnungen. Der Rabe – Bestie oder Beschützer? Der Beißtrichter – Schutz oder Hörhilfe in andere Welten? Durchweg seien die harten Köpfe mit den weichen Stoffleibern, „die wunderliche Metamorphosen durchlaufen“, in neutralisierendes Weiß getaucht, würden daher distanziert wirken und doch noch verdächtig nah am Menschenbild.





Wilfried Bohnes Menschenbilder seien dagegen gänzlich anders, nämlich frech, aber mit einem liebevollen Blick dreinschauend übermalt. Tauss: „Ein breites Lächeln hinter einer Art Taucherbrille, zwei, die sich unter einem Kirschenpaar zeigen… Seine in der Regel mittelgroßen, kleinen und kleinsten Formate zeichnen sich durch ungemein präzise komponierte Bilderwelten aus, die jede für sich ironisch schmunzelnd, nachdenklich und kritisch, frech und absurd eine Welt eröffnen, wie sie sein könnte.“

Stabil und belastbar

Abschließend wies Tauss noch auf eine Vielzahl an Künstlerbüchern. „Jeder von beiden hat eine große Vorliebe dafür entwickelt. Die Spiellust am Objekt Buch findet hier keine Grenzen.“ Fragilität liege in allem, und auch wenn das einzelne Objekt noch so stabil und belastbar wirke, „die Materialien sind stets nahe der Vergänglichkeit.“

Bis zum 28. April kann die Ausstellung donnerstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr im Bad Essener Schafstall besucht werden.