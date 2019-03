Lintorf. Lintorfs Volleyballer können den Meistersekt kalt stellen, denn sie haben am vorletzten Spieltag der Saison in der Regionalliga mit einem 3:1-Sieg bei GfL Hannover ihre Spitzenposition untermauert. Das war auch nötig, denn Verfolger VSG Ammerland gewann ebenso und bleibt damit im Windschatten.

Im voll besetzten Bulli ging es zum letzten Auswärtsspiel. Um sicherzustellen, dass alle bei ausreichend Kräften sind, lud Lars („Die Kelle“) Wittkötter zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ein. In gemütlicher Runde gut gestärkt, stimmte man sich auf die bevorstehende Aufgabe ein.

Starker Gegner

Mit Blick auf die letzten Spieltage war allen klar: Mit Hannover wartet ein extrem starker Gegner. Wie stark, bekam die Lintorfer „Horde“ im ersten Satz zu spüren. Lintorf startete gut und ging mit 4:1 in Führung. Doch angepeitscht von den Fans in kleiner Halle und einer Aufschlagserie, wurde dieser Vorsprung in ein 6:4 des Gastgebers umgemünzt. Ein wenig überrascht von der Kulisse und dem enorm stark aufspielenden GfLern, musste sich der Tabellenführer mit 21:25 geschlagen geben.

Satzausgleich

Ein wenig besser eingestellt, nahm die Mannschaft von Cord Ernsting den Kampf entschlossen an. Es folgte Satz zwei, der an Spannung kaum zu überbieten sein sollte. Zu Beginn war es der GfL, der sich einen kleinen Vorsprung erarbeitete. Lintorf kämpfte um jeden Ball, schaffte den wichtigen Ausgleich zum 18:18, sodass Hannover zu einer Auszeit gezwungen war. Kurz danach ging der Gastgeber wieder in Führung und kam zu zwei Satzbällen. Beide konnten dank unbändigen Siegeswillens und Kampfes abgewehrt werden. Am Ende von Satz zwei stand es 27:25 für Lintorf und 1:1 nach Sätzen.

Längerer Atem

Bereits jetzt war knapp eine Stunde gespielt. Beide Seiten waren höchst fokussiert und motiviert. Wieder war der Satz ausgeglichen. Zum Ende erspielte sich Lintorf eine kleine Führung, konnte den Vorsprung aber nicht halten. Starke Abwehraktionen, noch stärkere Angriffe trieben die Zuschauer an. Provokant, aber sportlich fair trugen sie ihr Team erneut zum Satzball. Lintorf hielt dagegen, warf sich in jeden verloren geglaubten Ball und behielt den längeren Atem. Wieder wurde ein Satzball abgewehrt. Bei dann eigenem Aufschlag sorgte Henrik Kollweier für mächtig Alarm. Die Aufschläge erzeugten so viel Druck, dass die Angriffe des Gastgebers abgewehrt und der Ball mit krachenden Gegenangriffen zurückgefeuert wurde bis zum 26:24 für den VfL.

Sehr aktive Fans

Der Gastgeber schien gebrochen. Über 3:1 und 9:2 konnte sich „die Horde“ schnell und deutlich absetzen. Hannovers Auszeit trug keine Früchte. Immer wieder packte Lars Wittkötter seine Kelle aus, um einen Angriff nach dem anderen ins gegnerische Feld zu jagen. Beim 17:7 gaben die heimischen Fans noch einmal richtig Gas, rüttelten ihr Team regelrecht wach. Das legte los wie die Feuerwehr. Lintorf konnte sich seltener gegen starke Blocks durchsetzen, sodass Cord Ernsting zwei Auszeiten beim 18:10 und 19:14 nahm. Er mahnte zur Ruhe, wies darauf hin, nicht alles mit der Brechstange zu versuchen, aber immer die sich ergebene Chance zu nutzen. Lintorf spielte jetzt ruhiger, aber wild entschlossen. Der erkämpfte Vorsprung schrumpfte noch etwas, reichte aber zu einem souveränen 25:21.

Es war wohl eine der geschlossensten Mannschaftsleistungen dieser Saison. Jeder machte Fehler, jeden hatte gute Aktionen. Aber viel wichtiger: Jeder im Team war bereit, für jeden alles zu geben, ob von außen oder auf dem Feld.

Lintorf: Jens Bösmann, Ewald Derksen, Felix Prummer, Henrik Kollweier, Lars Wittkötter, Damian Jonczynski, Pawel Wajnert, Stefan Hahler, Tom Fust, Matthias Engel; Trainer Cord Ernsting