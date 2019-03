Bad Essen. Mit Sketchen, Tanzeinlagen und Musik feierten rund 200 Gäste zum sechsten Mal den Bad Essener Weltfrauentag am 8. März. Anette Gottlieb, Vorsitzende des Bad Essener Gemeinderates, erzählte von ihren anfänglichen Zweifeln in die Politik zu gehen und bestärkte die Frauen mutig zu sein.

Die überwiegend weiblichen Gäste zelebrierten in der Bad Essener Oberschule „ihren“ Tag. Gleiche Rechte für Männer und Frauen – das ist das, worum es am Internationalen Frauentag geht. „Wir sind schon weit gekommen, aber längst noch nicht am Ziel. Immer noch gibt es in Deutschland eine Lohnlücke im Vergleich zu den Männern, Frauen bekommen weniger Rente und in den Parlamenten liegt der Anteil weiblicher Abgeordneter zwischen 20 und 30 Prozent. Das ist noch ausbaufähig“, stellte die Bad Essener Gleichstellungsbeauftragte Ann Bruns fest und erhielt dafür zustimmenden Applaus von den Besucherinnen.

Rede von Anette Gottlieb

Eine der zurzeit wenigen Frauen, die in der Politik mitmischen, war diesmal Ehrengast der Veranstaltung: Anette Gottlieb, die Vorsitzende des Gemeinderates in Bad Essen.

„Ich bin schwer beeindruckt – so viele Frauen auf einen Pulk, das sieht man sonst auch nicht so oft“, begrüßte sie die Zuhörerinnen. Kurz erinnerte sie an die Geschichte des Weltfrauentages, der zunächst vor allem im Zeichen des Kampfes um das Frauenwahlrecht stand. „Wir können dankbar sein für die mutigen Frauen, die Dinge erreicht haben, die für uns heute selbstverständlich sind.“



Dann berichtete Anette Gottlieb über ihren eigenen Weg in die Kommunalpolitik, der vor fast 20 Jahren begann – zunächst mit gehörigen Selbstzweifeln: „Kann ich das überhaupt? Wer soll mich denn wählen?“ Inzwischen habe sie vier Wahlen erfolgreich überstanden und „nie bereut, dass ich mich einbringen konnte. Ich lebe gern in der Gemeinde Bad Essen, hier fühle ich mich wohl und die Weiterentwicklung liegt mir am Herzen.“ Sie ermutigte dazu, sich ebenfalls politisch zu engagieren: „Wir Frauen sind wichtig, weil wir ehrlich sind, verlässlich, genauso intelligent wie die Männer, flexibel, weitsichtig und und und. Wir haben für alle Probleme Lösungen – bei den Männern denke ich manchmal, sie haben für alle Lösungen Probleme.“

Die Organisatoren





Mit den positiven Eigenschaften ausgestattet, war es für das Team um Ann Bruns und Karin Bührmann, die Initiatoren des Bad Essener Weltfrauentags, auch kein Problem, wieder eine Veranstaltung von Frauen für Frauen zu organisieren, die rundum gute Laune machte. Die Veranstaltung war wieder einmal ausverkauft.

Tanz und Humor





So präsentierte die Frauengruppe „Mittendrin“ aus Hunteburg eine komische Rock-n-Roll-Tanzeinlage mit Rollatoren und platzte damit „mittenrein“ in den Auftritt der Ballettschule Watkins, deren Schülerinnen gekonnt und anmutig Hiphop und klassisches Ballett zeigten. Judith Kaspar aus Hunteburg klärte in einer kurzen Spielszene über Hosenträger auf.





„Bendine Zippelding“ aus Fürstenau plauderte über Kinder, Küche, Kirche – allerdings ganz anders, als es die Vertreter eines solchen Frauenbildes gern hätten, nämlich mit sehr losem Mundwerk:

Früher war alles anders. Früher kochten die Töchter wie ihre Mütter, heute trinken sie wie ihre Väter.





Musik von Bad Essenern



Neben der bewährten Mischung aus Sketchen, Tanzeinlagen und Comedyauftritten gab es auch eine Neuheit: Live-Musik von einer jungen Bad Essener Band.





„Die Bänt“ bereicherte das Programm mit einem bunten Mix aus deutschem Schlager („Anita“), Pop- und Rocksongs, der das Publikum schon einmal zum Tanzen brachte, noch bevor DJ Yannik Wientke endgültig die Aula zum Tanzsaal erklärte.

„Das ist schon eine ganz besondere Veranstaltung“, bestätigte der Ausnahme-Mann der ansonsten hauptsächlich auf Frauenpower setzenden Veranstaltung. Schon zum 5. Mal legte er beim Frauentag auf und lobte: „Die Stimmung ist sofort da, sogar auf der Bühne wird getanzt und alles geht sehr viel vertrauter und ungezwungener zu als bei anderen öffentlichen Veranstaltungen.“