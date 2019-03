Lintorf. Einstimmig hat der Bad Essener Bauausschuss in der jüngsten Sitzung den Weg für die Homann-Großinvestition in Lintorf mit Bau des Hochregallagers frei gemacht.

Homann, sprich Müller, setzt auf den Standort Lintorf, wo 100 Jahre lang die Lebensmittelwerke Hamker beheimatet waren. 150 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in die Modernisierung und die Ausweitung der Produktion fließen. Die Zahl der Beschäftigten in Lintorf soll von derzeit 200 auf voraussichtlich 350 Mitarbeiter steigen.

Tonnen von Mayonnaise und Ketchup

Ein neues Logistiklager wird errichtet, und die Dressingproduktion findet in Zukunft komplett in Lintorf statt. In der größten Produktionsstätte dieser Art weltweit. Zurzeit produziert Homann jährlich 100 000 Tonnen Ketchup und Mayonnaise. Das entspricht 200 Millionen Flaschen jährlich, so Werksleiter Ingolf Wernecke. Im neuen Werk sollen dann 170 000 Tonnen hergestellt werden. Mayonnaise und Ketchup aus der Gemeinde Bad Essen werden in die ganze Welt exportiert. Wesentliche Punkte der Investition sind der Bau des Hochregallagers (Höhe 40 Meter) und die Errichtung einer Anlage zur Branntweinessigherstellung.

Mit der positiven Behandlung der 60. Änderung des Flächennutzungsplanes in Lintorf, des Bebauungsplanes Nr. 77 „Homann“ sowie der Festlegung der Außengestaltung des Hochregallagers im Bebauungsplan Nr. 77 „Homann“ hat die Investition eine weitere Hürde genommen.

Friedhofsweg bleibt

Ausschussvorsitzender Heinfried Helms (CDU) verwies ebenso Ratsherr Siegfried Lippert (SPD) darauf, dass es von der schalltechnischen Beurteilung her keine Bedenken gegen das Hochlager gebe. Auch in der Bürgerversammlung Hördinghausen seien die Planungen vorgestellt worden, so Helms. Der Friedhofsweg bleibe in Breite, Art und Funktion erhalten. Und Ziel solle es sein, die Begrenzung auf 70 km/h "weiterzuziehen". Die Bundesstraße werde an der Homann-Zufahrt aufgeweitet und neu gestaltet.



Weniger Lkw-Belastung im Ort

Im Vorfeld war in Informationsveranstaltungen darauf hingewiesen worden, dass die Modernisierung der bestehenden Anlagen und die Betriebserweiterung zugleich auch eine deutliche Verringerung der Lkw-Belastung im Ort bedeute. Die Anbindung des Werks erfolgt künftig direkt über die Bundesstraße 65 und nicht mehr durch die Ortschaft selbst. Die Erweiterung des Werks erfolgt nach Norden in Richtung B 65 und dorthin wird die neue Zufahrt gebaut. Das 40 Meter hohe Lager selbst soll farblich von unten grau nach weiß aufsteigend heller gestaltet werden, mit einzelnen roten Absetzungen. Darüber herrschte im Ausschuss Einigkeit.

„Die gute Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Bad Essen ist von zentraler Bedeutung für die Gemeinde“, betont Bad Essens Bürgermeister Timo Natemeyer im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Angebot an Gewerbeflächen will die Gemeinde nach den Worten Natemeyers weiterentwickeln.

Auch das Thema "Wimmermühle" mit den direkt an B 65 und Hartmannstraße befindlichen Gebäuden wolle man im Blick behalten, sagt Heinfried Helms.