Kneipennacht in Lübbecke am Samstag, 9. März

Die Rock- und Popband Cato tritt bei der Kneipennacht Lübbecke 2019 ab 18 Uhr in der Barre Brauwelt, Berliner Str. 121, auf. Foto: Privat

Lübbecke. Neun Live Bands treten in neun Lokalen in der Lübbecker Innenstadt am Samstag, 9. März, zwischen 19 und 2 Uhr auf. Laut Veranstalter ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei und mit einem kostenlosen Shuttlebus kann zwischen den Kneipen und der Musik gependelt werden.