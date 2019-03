Dem Bad Essener Speicher geht es ab 20. März an den Beton CC-Editor öffnen

Der Speicher in Bad Essen wird ab dem 20. März abgebrochen. Foto: Oliver Krato

Bad Essen. Der Speicher ist bald Geschichte: Der Abrissbagger rollt in der Nacht vom 18. auf den 19. März in Bad Essen an.