Lintorf. Der Kindergartenverein Bad Essen als Förderer der Kindergärten in der Gemeinde Bad Essen hat in den vergangenen zwei Jahren 16800 Euro eingesammelt. Der neue und alte Vorstand traf sich bei der Scheckübergabe mit Vertretern der Kindergärten.

Das Geld wurde in den vergangenen zwei Jahren durch Mitgliederbeiträge, Spenden und Aktionen wie dem Bambinilauf, einer Losbude auf dem historischen Markt oder Basaren erwirtschaftet. Die Einnahmen werden nach einem Schlüssel, der sich unter anderem nach dem Einsatz der Eltern auf den Veranstaltungen richtet, an die Kindergärten verteilt, dazu gehören die Kindergärten in Brockhausen, Lintorf, Bad Essen, Wehrendorf, Wittlage, Charly´s Kinderparadies, der Heilpädagogische Kindergarten in Wittlage sowie der Natur- und Erlebniskindergarten.

Wofür ist das Geld?

Je nachdem was der einzelne Kindergarten sich überlegt, werden von dem Geld Spielzeug wie ein Kaufmannsladen, Außenspielgeräte oder Gegenstände für eine Turnraumaustattung finanziert.

"Danke für euren Einsatz und für die Spende, mit der wir die Kindergärten für unsere Kinder noch besser machen können", sagte Thomas Uhlen, der neue 1. Vorsitzende des Kindergartenvereins Bad Essen, zu seiner Vorgängerin. Er selbst ist jetzt aktiv im Vorstand, weil er wie die anderen Vorstandsmitglieder ein Kind im Kindergartenalter hat und die Arbeit für ihn eine Herzenssache ist.



Der neue Vorstand des Vereins besteht aus elf Mitgliedern und hat sich im Februar 2019 neu zusammengesetzt, um für die nächsten zwei Jahre als Förderer zu fungieren.

Basar am 7. April

Damit auch in den kommenden zwei Jahren wieder Geld zusammenkommt, findet am Sonntag, 7. April, von 14 bis 16 Uhr ein Second-Hand-Basar in der Aula der Grundschule Bad Essen statt. Kinderkleidung, Umstandsmode und Spielsachen werden zu einem fairen Preis angeboten. 20 Prozent der Einnahmen erhält der Verein. Wer noch Kleidung und Sachen verkaufen möchte, kann sich als Verkäufer über die Homepage des Vereins www.kindergartenverein-badessen.de anmelden.

