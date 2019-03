Bad Essen. Unter dem Motto „Flower Power – Frauen stärken“ hat die Fairtrade-Steuerungsgruppe Bad Essen anlässlich des Weltfrauentages die vom Vorjahr mehr als gelungene Rosenaktion erneut gestartet, um an 200 Frauen Rosen aus fairem Handel – vom „Blütengenuss“ Bad Essen – zu verschenken und so für strahlende Gesichter zu sorgen.

Es ist wichtig, zu bedenken, dass Frauen einen fairen gleichberechtigten Lohn bekommen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Ländern der südlichen Welt, in Afrika, in Südamerika oder in Südostasien“, erläutert Bad Essens Steuerungsgruppensprecher Eckhard Eilert die Beweggründe, warum eine zweite Auflage der Blumenaktion.

Weiter betont er: „Es ist uns eine Freude, das zu machen und den Menschen etwas zu schenken. Aber unsere Aktion ist auch eine Hilfe für die Männer, dass sie am Weltfrauentag mal darüber nachdenken, was ihre Frauen alles unbezahlt so tun.“ Die Rosen wurden vom Kur- und Verkehrsverein Bad Essen gesponsert. „Heike Becker-Vette, die neue Eigentümerin vom „Blütengenuss“, hat uns einen ‚Nice-Price‘ gemacht“, stellt Geschäftsführerin Annette Ludzay heraus.

Einstieg ist einfach

Gleichzeitig wies Eckhard Eilers während der Blumenaktion darauf hin, dass man immer noch auf der Suche nach Geschäften, Gastronomiebetrieben sei, „die bei ‚Fairtrade‘ mitmachen möchten.“ Der Einstieg sei einfach. Und: „Wir sind auch auf der Suche nach jungen Leuten, die bereit sind, ein bisschen Freizeit zu opfern, um so etwas wie Botschafter in Schulen zu werden.“

Interessierte können sich direkt an Eckhard Eilers per Mail eckard.eilers@eilers-media.de oder telefonisch 05472 949320 wenden.