Wimmer. Mit dem Gongschlag der Kirchturmuhr eröffnete Eckhard Halbrügge in der Wimmer Schule die Mitgliederversammlung des Vereins Wimmer Schule, der aktuell 104 Mitglieder zählt. Dabei handelt es sich um Familienmitgliedschaften – und somit rund 300 Einzelpersonen.

Der Jahresbericht machte deutlich, dass im zurückliegenden Jahr viel bewegt worden war. Im Mittelpunkt, so der Vorsitzende,standen Investitionen in das frühere Schulgebäude. Halbrügge: "Dem Vorstand war bewusst, dass es mit der Finanzierung der einmaligen Kaufsumme nicht getan war. Altlasten waren mit eingepreist. Hinzu kam ein Investitionsstau." Im Rahmen der Verbunddorferneuerung konnten etliche Verbesserungen (von der Heizung bis zu den Toiletten) erreicht werden.

Ehrgeiz geweckt

Der große Brocken der Dacherneuerung bereitete dann Kopfzerbrechen. Halbrügge: "Bei dem Volumen von 250.000 Euro wurde einem etwas schwindelig." Als vom Regionalmanagement Altkreis Wittlage der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) die Botschaft kam, dass ein erhöhter Fördersatz von maximal 73 Prozent (vorher 30) erreicht werden könne, sei sich der Vorstand schnell einig gewesen, den Antrag zu stellen. Die Absage beim ersten Anlauf habe den Ehrgeiz der Verantwortlichen des Vereins geweckt. Der Folgeantrag wurde 2017 genehmigt, 2018 wurde die bislang größte Investition des Vereins Wimmer Schule durchgeführt. Zu Buche stehen dafür knapp 165.000 Euro, von denen über das Dorfentwicklungsprogramm rund 141.000 Euro abgedeckt wurden. Weitere 13 Prozent übernahm die Gemeinde Bad Essen, 11 Prozent die Sparkasse Osnabrück, und 14 Prozent (knapp 24.000 Euro) verblieben für den Verein.

Dank an die vielen Helfer

Kassenwart Markus Lemper verwies darauf, dass sich der Kassenbestand verringert habe, aber im Plus bleibe. Dazu passte der Hinweis des Vorsitzenden: "Wir sind froh und stolz, dass unser Verein die vielen Helfer hat." Einnahmen werden bei Veranstaltungen vom Public Viewing zur Fußball-WM über eine Baustellenparty bis zum Besuch des Nikolauses ebenso verzeichnet wie bei Kursen in der Wimmer Schule. Teilweise ist der Verein Veranstalter, teilweise wird vermietet. Deutlich werde dabei, so Halbrügge, dass Menschen aus der Region und nicht nur aus Wimmer kommen. Ein Grund: Die Wimmer Schule ist leicht zu erreichen, verfügt über Parkplätze und einen behindertengerechten Zugang. Der Vorsitzende: "Das ist schon ein Standortvorteil."

Rampendahl-Stiftung hilft

Auf drei Termine wurde unter dem Stichwort "Ausblick" besonders hingewiesen: Am Sonntag, 19. Mai, ist ein Oldtimertreffen an der Wimmer Schule geplant, die Aktion "Sauberer Dorfplatz" – ein paar mehr Helfer wären willkommen, dann macht es mehr Spaß – findet am 16. November statt, und am 6. Dezember kommt der Nikolaus. Dank der Unterstützung der Rampendahl-Stiftung stehen dem Verein Wimmer Schule jährlich dabei 500 Euro zur Verfügung.

Und ganz beendet sind die Renovierungsmaßnahmen noch nicht. Gerade erst wurden neue Stühle mit Filzgleitern angeschafft ("Ihr sitzt schon drauf") und die Innentüren erneuert. Geplant sind zudem eine neue Beleuchtung für den Dorfsaal und den Bodenraum. Außerdem soll der Regenwasserabfluss an der Kellertreppe verbessert werden, um zukünftig sicher vor Starkregen zu sein.

Die Mitglieder motivierte der Vorsitzende: "Wir freuen uns über jeden Vorschlag für ein für ein neues angebot. Oder noch besser. Bietet selbst Kurse an. Es gibt noch freie Termine."