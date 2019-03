Bad Essen. Kinder bringt nicht der Klapperstorch und die pädagogische Kompetenz ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Umso hilfreicher sind die vielfältigen Beratungs- und Informationsangebote, wie sie der Verein "Rundherum" macht. Ob in Hüsede, in den örtlichen Familienzentren, Kindergärten oder Schulen - die Mitarbeiterinnen stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Wenn sich ein neuer Erdenbürger ankündigt, bedeutet das in den meisten Fällen eine große Freude. Nicht selten aber stellt eine Schwangerschaft die Eltern auch vor besondere partnerschaftliche oder finanzielle Herausforderungen. Dann ist das Büro von "Rundherum", Am Wiesenrain 15 in Hüsede, eine gute Anlaufstelle.

Suche nach Hebamme

Es berät in so praktischen Fragen wie der Suche nach einer Hebamme, nach Mutterschafts- und Elterngeld, nach Wohngeld oder Mitteln nach Arbeitslosengeld 2, oder auch in rechtlichen Belangen wie Sorgerecht oder Elternzeit. Für Frauen in finanzieller Not gibt es die Möglichkeit Anträge mit dem Verein Rundherum zu stellen, um die Erstausstattung für das Kind wie zum Beispiel Babybekleidung, Kinderwagen oder Umstandskleidung beschaffen zu können.

"Rundherum"-Mitarbeiterin Alina Agischew erläutert:

"Darüber hinaus können wir angesprochen werden, wenn die Schwangerschaft Sorgen und Zweifel auslöst oder die werdenden Eltern noch nicht in ihre Rolle gefunden haben."

Und wenn der Nachwuchs da sei, bestünden oft andere Unsicherheiten: „Wie kann ich eine Haushaltshilfe beantragen? Wer hilft mir beim Ausfüllen der Anträge für Kindergeld? Oder wie stelle ich mich auf die neue Situation als Mutter oder Vater ein“, seien Fragen, die häufig gestellt würden, erläutert die Erziehungswissenschaftlerin. Das Schöne: Die Beratung bei „Rundherum“ ist bis zum Kindesalter von drei Jahren kostenfrei, wenn es um Themen der Familienplanung, Verhütung, Geschwisterrivalität oder frühkindliche Sexualität geht.



Gruppenangebote

Darüber hinaus gibt es für Eltern und Kinder verschiedene Gruppenangebote: "Rundherum schwanger" heißt ein regelmäßiges Treffen, bei dem an jedem ersten Donnerstag im Monat von 19 bis 20.30 Uhr Schwangere mit und ohne Partner zusammenkommen. Ist das Baby erst da, geht es dann in die Krabbelgruppe, zu der Eltern mit ihren Kindern von sechs Monaten bis drei Jahren eingeladen sind. Sie findet jeden Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr statt. Die Mutter-Kind-Gruppe, die sich an Mütter und ihre Kinder von null bis drei Jahren richtet, trifft sich jeden Freitag von 9.30 bis 11 Uhr. Alle Gruppentermine finden im Trio an der Bad Essener Schulallee statt. Um Anmeldung wird gebeten.

Rundherum erreichbar Das Büro von "Rundherum" in Hüsede ist von montags bis freitags telefonisch unter 05472/949924 oder per E-Mail unter kontakt@rundherum-beratung.de erreichbar, um einen Beratungstermin zu vereinbaren. Darüber hinaus bietet "Rundherum" auch im Belmer Rathaus mittwochs von 15.30 bis 18 Uhr und in Georgsmarienhütte, Kolpingstraße 6, Schwangeren- sowie Schwangerschaftskonfliktberatungen an. Auf Facebook wird aktuell über Veranstaltungen und Fragestellungen rund um Familienplanung, Schwangerschaft, Elternschaft, Partnerschaft und Erziehung informiert.

"Das Tolle an den Gruppen: Die Teilnehmer können sich mit Menschen austauschen, die in derselben oder einer vergleichbaren Situation sind. Da werden Tipps und Erfahrungen, Ratschläge und auch Rezepte weitergegeben. Außerdem erfahren wir dabei, welche Themen bei Eltern und Kindern 'dran' sind und können besser auf die jeweilige Problematik eingehen", berichtet Agischew.



Prävention

Das pädagogische Wissen bringt der Verein, dessen Vorsitzende Claudia Siefke ist, aber auch in anderen Einrichtungen ein – mit Präventionsprojekten in Kindergärten und Schulen, VHS-Kursen und Vorträgen. "Ich bin ich" heißt ein sexualpädagogisches Präventionsprojekt, bei dem Kinder lernen klarzumachen, dass ein Nein ein Nein ist. "Kinder haben ein feines Gespür für unangenehme Situationen. Hier können sie lernen, ihrer inneren Stimme zu vertrauen und entsprechend zu agieren", erläutert Agischew das Projekt, das sich, altersspezifisch angepasst, an Kinder in Kindergarten, Grundschule und weiterführender Schule richtet.

Konfliktberatung



Der Verein Rundherum kann bei ungewollter Schwangerschaft für eine Konfliktberatung aufgesucht werden, auf Wunsch kann eine Beratungsbescheinigung ausgestellt werden. Nicht alle Frauen sind erfreut, wenn sie schwanger sind und brauchen gegebenenfalls Unterstützung bei der Frage, ob sie die Schwangerschaft weiterführen wollen. Auch bei ungewollter Schwangerschaft berät der Verein und gibt der Frau für ihre Entscheidung alle notwendigen Informationen.