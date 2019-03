Die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinden im Altkreis Wittlage, Karin Helm, Ann Bruns und Ellen Schewski unterstützen das Vorsorge-Angebot. Foto: Gemeinde Bad Essen

Bad Essen. Derzeit haben erneut Frauen aus Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln die Möglichkeit, an der Früherkennung von Brustkrebs teilzunehmen. Das Mammobil wird bis Mitte April 2019 am Freibad in Bad Essen zur Verfügung stehen.