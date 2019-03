Ostercappeln . Auf die Tischplatte werden Bilder projiziert - Herbstlaub, Fische oder Bälle, beispielsweise. Doch wer mit seiner Hand über die Tischplatte streicht, wird erleben, wie die Projektionen in Bewegung kommen.

Das Herbstlaub lässt sich zusammenschaufeln, die Fische lassen sich streicheln. Tovartafel heißt diese Erfindung, die jetzt auch im Altenpflegeheim Haus St. Michael in Ostercappeln zur Verfügung steht. Die Idee dabei ist: Menschen mit Demenzerkrankung in Aktion und Aktivität zu bringen. Denn die sind oft eher passiv, scheu und durch ihre Erkrankung stark verunsichert.

Die Altenpflege-Einrichtung, die zum Verbund der Niels-Stensen-Kliniken gehört, hat als eines der ersten Häuser in der Region eine so genannte Tovertafel angeschafft. Diese wurde jetzt im Rahmen einer kleinen Feierstunde in Betrieb genommen.



Der "Zaubertisch" kommt aus den Niederlanden

„Die Tovertafel ist eine Innovation für Demenzkranke“, erläutert Einrichtungsleiter Dirk Haunhorst: „Die spielerischen interaktiven Lichtprojektionen regen die Bewohner dazu an, sich zu bewegen und gemeinsam Spaß zu haben.“ Die Tafel wurde in den Niederlanden entwickelt. Dahinter verbirgt sich eine Art „Zaubertisch“ (Tover heißt im Niederländischen „Magie“). Doch es ist nicht der Tisch selbst, in den die Technik eingebaut ist, sondern ein an der Decke darüber hängender spezieller Beamer - er macht die Tischplatte darunter zu einer Art „Touchscreen“.





Mehrere Spiele sind in das Gerät einprogrammiert, die vor allem für Menschen in der mittleren und späten Phase der Demenz geeignet sind. Sie können ebenso wie alle anderen Spielteilnehmer ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten trainieren. Zu den Spielvarianten gehören zum Beispiel Puzzles oder virtuelle Ballspiele. Jeder Treffer ist ein Erfolgserlebnis. „Das ist wichtig für Menschen mit Demenz – aber auch für alle anderen“, sagt Karin Niehenke: „Die Spiele fördern auch den Gemeinsinn, sie sind nicht auf Gewinnen ausgerichtet.“

Hilfreich auch für die Biografiearbeit

So geht es auch um Biografiearbeit: Zum Beispiel um das Zusammenschieben von Laub, was jeder bestens aus dem früheren Garten zu Hause kennt. Das macht Freude und weckt Erinnerungen. Ermöglicht wurde der Erwerb der Tovertafel durch zahlreiche Spenden. Ein Großteil kam im vergangenen November beim „Budenzauber“ zusammen.

Die Tafel sei ein tolles Ereignis für das Haus St. Michael, sagt Pflegedienstleiterin Karin Niehenke. Die Bewohner seien angetan davon und spielten sehr gerne damit.