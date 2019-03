Hördinghausen. Im Bauprogramm des Landes steht für 2019 auch die technische Sicherung der Bahnübergänge „An der Legge“ und „Wiesenstraße“ in Lintorf als auch des Bahnübergangs „Lintorfer Straße“ in Hördinghausen. Die Straße "Kurzer Schulweg" in Bad Essen-Hördinghausen soll geschlossen werden.

Diese Vorhaben werden vom Land Niedersachsen mit insgesamt 117.000 Euro bezuschusst. Für die Bahnübergänge Wiesenstraße und An der Legge sind Gesamtkosten von 257.000 Euro eingeplant, von denen das Land voraussichtlich 51.000 Euro übernehmen wird.Für die Sicherung des Bahnübergangs an der Lintorfer Straße ist der Landkreis der Baulastträger. Geplant wird mit Gesamtkosten von 329.000 Euro, 66.000 Euro davon sind Zuwendungen des Landes.

Straße seit über 70 Jahren

Doch diese Maßnahme in Hördinghauasen stößt auch auf Widerspruch. Der langjährige Ortsvorsteher Willy Albertmelcher ist mit dem Vorhaben „nicht einverstanden, weil hier eine Schließung der Straße Kurzer Schulweg mit Absperrpfosten vorgesehen ist.“ Dieser Weg gehöre aber zu Hördinghausen, sei seit Generationen die kurze Verbindung nach Lintorf. Der jetzige Ausbau der Gemeindestraße mit Schwarzdecke bestehe schon seit gut 70 Jahren. Albertmelcher fordert die Beibehaltung des Weges und die Umlegung der Bushaltestelle Richtung Lintorf oder aber absenkbare Pfosten: „Davor bestand diese Straße als Schotterweg. Es gibt sie seit Generationen. Die kann und darf nicht einfach so geschlossen werden.“

Albertmelcher kritisiert in einem Brief an Bad Essens Bürgermeister Timo Natemeyer, „dass die Interessen der Ortschaft in dieser Angelegenheit nicht gewürdigt werden. Dieser Kurze Schulweg ist eine wichtige Verbindungsstraße zu Einrichtungen wie Krippe, Kindergarten, Grundschule, Hallenbad, Sporthalle und Kirchen. Da an 350 Tagen im Jahr gar kein Bahnverkehr stattfindet, ist die Maßnahme eindeutig überzogen.“



"Ein Stück Heimat"

Auch dieser alte Schulweg sei für Hördinghausen ein Stück Heimat, der erhalten werden müsse, so Albertmelcher weiter.

Ortsvorsteher Heinfried Helms, der auf Vorsitzender des Bauausschusses im Gemeinderat ist, betont hingegen, es sei ein guter Kompromiss gefunden worden, "deutlich im Umfang reduziert und den Bedürfnissen in Hördinghausen angepasst." Die erzielte Planung sei "ein Kompromiss nach mehr als 2 Jahren intensiver Verhandlung." Es müsse auch berücksichtigt werden, dass Pr. Oldendorf, sprich die Bahnstrecke dort, zum Rangieren für Fahrten ins Gewerbegebiet Wittlage zu einem dortigen Großunternehmen genutzt werde. Die Planungen seien auf Bürgerversammlungen in Hördinghausen vorgestellt und diskutiert worden, so Helms. Nach Rücksprache mit "Landwirten, Gewerbetreibenden und auf der Bürgerversammlung war einhellige Meinung dass auf den Weg als Durchfahrtstrasse verzichtet werden kann." Helms' Vorgänger Albertmelcher sieht das völlig anders: "Das ist falsch und so nicht hinzunehmen."

Der Weg soll nach den Worten von Heinfried Helms als Verbindung für Schüler, Sportler und Konfirmanden als Radfahrweg erhalten werden. Hördinghausens Ortsvorsteher betont weiter: "Größter Wunsch bleibt weiterhin eine Bedarfsampel wie in Lockhausen, um die Querung der B 65 abzusichern."