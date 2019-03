Wehrendorf. Der Deal ist perfekt: Die Holz Lücke KG Lücke hat das Grundstück des Bad Essener Sägewerks erworben. Sie verlegt ihren Sitz von Belm nach Wehrendorf. Am alten Standort in Belm bauen die AVO-Gewürzwerke ein neues Lager und eine neue Versandhalle.

Hier werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, könnte man sagen – oder neudeutsch auch von einer Win-Win-Situation sprechen, denn es findet nicht nur das Bad Essener Sägewerk wieder eine Nutzung, auch an der Industriestraße in Belm eröffnen sich durch den Umzug von Holz Lücke neue Möglichkeiten. Dabei gibt es zu beiden Standorten eine Vorgeschichte.

Insolvenzen 2013 und 2017

Das Sägewerk in Wehrendorf war bis zum Jahre 2014 im Besitz der Familie Hagensieker. Martin Hagensieker führte das Unternehmen in dritter Generation, und erweiterte das Sägewerk um das von ihm entwickelte Verfahren der Thermoholzproduktion als ökologische Alternative zu Tropenholz. Im Sommer 2013 musste das Unternehmen jedoch Insolvenz anmelden. 2014 dann übernahm Besim Rexhepaj die Firma, die er unter dem Namen BES (Bad Essener Sägewerk) führte. Im Februar 2017 schließlich ging das Unternehmen an Stefan Fütz, der zuvor bereits verschiedene Positionen im Unternehmen bekleidet hatte und mit dem Erwerb des Unternehmens kein geringes Risiko einging, zumal ein Brand im November des Vorjahres erheblichen Schaden angerichtet hatte. Im November 2017 musste auch Fütz Insolvenz beantragen. Seitdem wurde von der Sparkasse Osnabrück, in deren Besitz das Unternehmen übergegangen war, ein Investor gesucht.

AVO baut Standort Belm aus

Beim Standort Belm verhält es sich anders. Hier erweitern die AVO-Werke ihre Gewürzproduktion. Das Unternehmen baut auf dem neuen Werksgelände ein Plattenlager und eine Versandhalle und hat dazu in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zwischen Bremer und Industriestraße Grundstücke gekauft – auch das Gelände von Holz Lücke, der plant, am letzten Märzwochenende mit seinem Holzhandel von Belm komplett nach Wehrendorf umzuziehen.







Auch für das von Christoph Lücke betriebene Unternehmen bedeutet der Umzug eine Erweiterung: "Das Areal in Wehrendorf erstreckt sich auf 40.000 Quadratmeter, in Belm waren es 10.000 Quadratmeter", teilte dieser auf Anfrage unserer Redaktion mit. In Wehrendorf, so Lücke in seiner Stellungnahme, werde seine Firma einen Holzhandel mit ihrem bewährten Sortiment für Gewerbe- und Privatkunden betreiben. Die zeitnahe Auslieferung sei durch vier LKW jederzeit gewährleistet. Alle zehn bislang in Belm beschäftigten Mitarbeiter würden am Standort Wehrendorf weiter beschäftigt.

Neben dem Standort in unserer Region unterhält das Unternehmen seit 1990 eine weitere Niederlassung in Hennigsdorf bei Berlin, deren Leitung Christoph Lücke 1993 übernahm und das in den vergangenen Jahren mehrere Erweiterungen erfuhr.

Anzeige Anzeige