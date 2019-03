Bad Essen. Vor rund vier Jahren wurde der Welt bekannt: Der damals gern „The Voice“ genannte Sänger Frank Sinatra soll der Schauspielerin und Sängerin Marylin Monroe angeblich einen Heiratsantrag gemacht haben. Doch sie ließ ihn abblitzen, behauptet zumindest der Sinatra-Biograf James Kaplan in dem Buch „The Chairman“.

Doch sei‘s drum: In diesem Konzert bilden die beiden Ikonen der 50er/60er Jahre ein Traumgespann, zumindest musikalisch. „Frankie meets Marilyn“ heißt es daher am Samstag, 16. März um 20 Uhr im Schafstall.

Die Show ist rund um ein fiktives Treffen der beiden in einer Bar in New Orleans inszeniert. In diese Geschichte sind Lieder aus dem Bereich Swing und Jazz sowie Evergreens von damals bis heute eingebaut. Viele der für den Abend ausgewählten Stücke sind dadurch geprägt, dass sie von Frank Sinatra und Marilyn Monroe selbst gesungen wurden.

Sinatras größte Nummern sind mit dabei

Logisch, dass das Repertoire auch die großen Songs enthält, die Sinatra durch seine Interpretation zu Evergreens gemacht hat, wie beispielsweise das vom „Cabaret“-Komponistenpaar John Kander/Fred Ebb eigentlich für einen Film geschriebene „New York, New York“, das mit Tochter Nancy eingesungene „Sometin’ Stupid“ (das Popsänger Robbie Williams Anfang der 2000er Jahre im Duett mit Nicole Kidman zu einem neuen Hit machte) oder das vom deutschen Komponisten Bert Keampfert geschriebene „Strangers In The Night“.



Und mit dem augenzwinkendern Song „Diamonds Are A Girls Best Friend“ aus dem Filmmusical „Blondinen bevorzugt“ ist auch der größten Erfolg der Monroe dabei.

Gerne auf Kreuzfahrtschiffen gebucht

Doch auch die musikalischen Erfolge von anderen Zeitgenossen oder aus den Jahrzehnten davor – beginnend beim Traumgespann Louis Armstrong und Ella Fitzgerald bis hin zu Dean Martin – sollen die Erinnerung an großartige musikalische Epochen wieder lebendig werden, heißt es von den Veranstaltern weiter.

Zu erleben ist das Trio "Viviparie", das mit verschiedenen Konzertprogrammen aus verschiedenen Bereichen immer mal wieder auf Tournee geht. Mit dabei ist zum Beispiel die ausgebildete Sopranistin Valerie Koning, die unter anderem auch Operetten- und Musicalshows gibt. Der Tenor Marian Henze ist unter anderem als Sänger auf dem „Traumschiff“ engagiert, aber auch in Opern- und Operettenproduktionen zu erleben. Dritter im Bunde ist der aus Flensburg stammende Pianist Nikolai Juretzka, der ebenfalls gerne auf Kreuzfahrtschiffen, unter anderem dem Traumschiff, als Musiker gebucht ist und ansonsten als klassischer Pianist arbeitet.

Karten sind im Vorverkauf für 16 Euro in der Tourist-Info, Tel: 05472/ 94920 oder an der Abendkasse für 18 Euro erhältlich.