Wimmer. "Die Ortswehr Wimmer ist mit 35 aktiven Kameraden gut aufgestellt", berichtete Ortsbrandmeister Jan Mengers in der Jahresversammlung im Gasthaus Böhning. Zu den Einsätzen des Jahres 2018 gehörten Löscharbeiten beim Moorbrand in Meppen im Rahmen der Kreisfeuerwehrbereitschaft.

Die Ortswehr Wimmer wurde im vergangenen Jahr zu drei Brandeinsätzen alarmiert, davon waren zwei Flächenbrände und ein Fehlalarm. Im Rahmen der Kreisfeuerwehrbereitschaft rückten Kameraden aus Wimmer und Heithöfen zum Moorbrand nach Meppen aus. Mengers verwies darauf, dass diverse Lehrgänge zum Thema: Sprechfunker, Atemschutz, Technische Hilfe und Trupp- und Zugführer besucht wurden. "Mit 35 aktiven Kameraden ist unsere Wehr sehr gut aufgestellt", so der Ortsbrandmeister. Ferner konnten drei neue Kameraden in die Wehr aufgenommen werden. Der Altersdurchschnitt liegt bei 39,2 Jahren. In der Altersabteilung sind derzeit 10 Kameraden. Erfreulich sei, dass zwei Mädchen und ein Junge Dienst in der Jugendfeuerwehr tun. Außerdem gehören die Kameraden der Altersabteilung zur Wehr.



Im gesamten Jahr 2018 leisteten die Kameraden 3.755 Dienststunden, davon 321 im Einsatz. Ein großer Teil der Stunden sind bei Übungen in der Abschnittführungsstelle angefallen, die im Gruppenraum der Mehrzweckhalle in Wimmer eingerichtet wurde. Die Planung des neuen Feuerwehrfahrzeuges LF20 KatS nahm durch Besichtigungen und Besprechungen auch viel Zeit in Anspruch. Hier auch einen Dank vom Ortsbrandmeister an Jobst Wilker und die Gemeinde, die immer ein offenes Ohr hatten.

Förderverein unterstützt die Wehr

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wimmer hat im vergangen Jahr Spinde für die Einsatzkleidung sowie zwei Peli-Handlampen angeschafft. Für das neue Fahrzeug ist vom Förderverein ein Hochleistungslüfter vorgesehen.

Auch die ortsinternen Aktivitäten werden von der Wehr regelmäßig unterstützt. Im vergangenen Jahr kam eine weitere Hilfeleistung hinzu. Die Rampendahl-Stiftung schaffte für die Ortschaft 14 Weihnachtssterne an, die von der Wehr zur Adventszeit aufgehängt und im Januar wieder abgenommen wurden.

Blaues Auge

Der Bad Essener Gemeindebrandmeister Jobst Wilker berichte, dass trotz eines sehr trockenen Jahres die Feuerwehren mit einem blauen Auge davongekommen seien. Er dankte allen Kameraden für die geleistete Arbeit und wies darauf hin, dass man auf jede Feuerwehrkraft in der Ortswehr angewiesen sei.

In seinem Grußwort zitierte der Ortsbürgermeister Eckhard Halbrügge einen Bericht aus dem Internet wie der Dienst der Feuerwehr im Einsatz für die Allgemeinheit geleistet wird. Dabei seien die Gefahren, denen der Feuerwehrmann im Einsatz ausgesetzt ist, nicht zu unterschätzen.Dank galt allen Feuerwehrkameraden für ihre tägliche Einsatzbereitschaft zum Wohle der Allgemeinheit.

Anzeige Anzeige

Ehrungen

Zum Schluss überbrachte Stephan Bölscher vom Feuerwehrverband Altkreis Wittlage die Grüße des Verbandes und nahm zwei Ehrungen vor. Ulrich Witte wurde das Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen für 40 Jahre aktive Dienstzeit verliehen. Wolfgang Koepke erhielt das Abzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.