Wehrendorf. Die Ortsfeuerwehr Wehrendorf blickte auf ihrer Mitgliederversammlung auf ruhiges Jahr 2018 zurück. Fünf Beförderungen und eine Ehrung standen neben den Berichten auf der Tagesordnung.

Zur versammlung begrüßte Wehrendorfs Ortsbrandmeister Maik Unnasch die Einsatzabteilung, die Altersabteilung sowie Gäste im Feuerwehrhaus. "Die Wehr bestand zum Jahresende 2018 aus aktiven 32 Feuerwehrmännern und zwei -frauen, deren Altersdurchschnitt 38,4 Jahre beträgt", berichtete Unnasch. Die Altersabteilung zählt 11 Mitglieder. Unnasch hob besonders die Hohe Zahl von 19 einsatzfähigen Atemschutzgeräteträgern hervor.

Drei Feuerwehrangehörige aus Wehrendorf engagieren sich zusätzlich in der Gemeindejugendfeuerwehr Bad Essen. Auch die Position der Fachbereichsleiterin Jugendforum der Kreisfeuerwehr ist mit einer Wehrendorferin besetzt. Ein Kamerad ist sowohl Kreis-Funkausbilder als auch Mitglied im Stab/Technische Einsatzleitung der Kreisfeuerwehr Osnabrück.

Glücklicher Umstand

Insgesamt wurde die Wehr 15 Mal alarmiert – zu 9 Brandeinsätzen und 6 Hilfeleistungen. „Das war ein vergleichsweise ruhiges Jahr für uns”, kommentierte der Ortsbrandmeister. Er erinnerte besonders an den Brand in einem Recyclingbetrieb, bei dem geschreddertes Material in Brand geraten war. Bei einem ausgedehnten Heckenbrand konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Einsatzkräfte erreichten bereits vier Minuten nach Alarmierung die Einsatzstelle. „Wir hielten gerade im Feuerwehrhaus unsere Monatsversammlung ab. Durch diesen glücklichen Umstand konnten wir eine Ausbreitung des Feuers auf das Wohnhaus verhindern”, erläuterte Unnasch.

Zahlreiche Lehrgänge wurden besucht. Auch wurden Veranstaltungen innerhalb der Ortschaft unterstützt. Für das begonnene Jahr kündigte der Ortsbrandmeister an, sich schwerpunktmäßig mit den Innenangriff sowie der Brandbekämpfung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb zu beschäftigen.

Ehrenamtliche Arbeit.

Insgesamt leistete die Feuerwehr 3.475 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit. Unnasch bedankte sich bei den Kommandomitgliedern für die zusätzliche Arbeit. Besonders erwähnte der zwei Kameraden der Altersabteilung, Harry Wallentin und Bernd Meier, die sich zuverlässig um die Außenanlagen des Feuerwehrgerätehauses kümmern.

Hauptfeuerwehrmann Wilfried Kipsieker wurde durch Stephan Bölscher, stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehrverbandes Altkreis Wittlage, für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Kipsieker erhielt Abzeichen und Urkunde des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen.

Gemeindebrandmeister Jobst Wilker nahm Beförderungen vor: Alice Gerder zur Oberfeuerwehrfrau, Luca Riechel, Julian Siano und Fabian Gieske zum Oberfeuerwehrmann und Nico Natemeyer zum Hauptfeuerwehrmann.

In seinem Grußwort dankte Ortsbürgermeister Torsten Bühning für die geleistete Arbeit: „Ihr macht viel für die Ortschaft und die Gemeinde. Ihr seid immer da, wenn Hilfe gebraucht wird.”