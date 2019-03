Der Bauking-Markt war Schauplatz der Feuerwehrübung. Foto: Hubert Dutschek

Harpenfeld. Am Montagabend löste gegen 17.30 Uhr in einem Baumarkt an der Gartenstraße in Bad Essen-Harpenfeld die automatische Brandmeldeanlage aus. Wenig später wurde der Leitstelle ein Feuer im Lager gemeldet. es handelte sich um eine Übung.